Le président de Xiaomi, Lu Weibing, a mis en garde contre une "hausse considérable" des prix qui devrait toucher le marché des smartphones en 2026.

Cette prévision, formulée lors d'une conférence sur les résultats financiers de l'entreprise, s'appuie sur un facteur économique bien précis dont l'onde de choc s'apprête à frapper l'ensemble de l'industrie technologique.

Pourquoi une telle augmentation est-elle inévitable ?

La cause principale de cette inflation annoncée réside dans l'explosion des coûts des puces mémoire. Ces composants essentiels sont de plus en plus sollicités, non seulement pour les smartphones, mais surtout par les serveurs dédiés à l'intelligence artificielle et les centres de données qui en consomment des quantités astronomiques.

Cette demande massive crée une tension inédite sur le marché et fait grimper les tarifs de manière spectaculaire. Les modules de mémoire DDR5 de Samsung, par exemple, ont vu leurs prix bondir de près de 60 % en quelques semaines seulement.

Selon Lu Weibing, cette tendance est loin de s'essouffler et devrait même s'intensifier, exerçant une pression financière "beaucoup plus lourde" en 2026 qu'aujourd'hui.

Un problème qui dépasse les frontières de Xiaomi

Bien que l'avertissement provienne d'un dirigeant de Xiaomi, le problème est loin d'être isolé à la seule marque chinoise. L'ensemble des fabricants de téléphones devra faire face à cette augmentation des coûts des composants.

Les géants du secteur comme Samsung pourraient ainsi être contraints de répercuter cette hausse sur leurs futurs modèles phares, notamment la très attendue série Galaxy S26.

Quelques rumeurs contradictoires suggèrent que pour éviter une augmentation du prix de vente, certaines marques pourraient choisir de faire des compromis. Cette stratégie consisterait à lâcher du lest sur les innovations ou à réduire les améliorations techniques d'une génération à l'autre afin de maintenir des tarifs stables. Un arbitrage délicat entre performance et accessibilité.

Quelles conséquences pour les consommateurs ?

Face à cette situation, les consommateurs se retrouvent à la croisée des chemins. L'alternative pour les constructeurs serait d'absorber eux-mêmes ces coûts supplémentaires, une option peu probable étant donné la pression déjà existante sur les marges bénéficiaires. L'augmentation des prix de vente semble donc être la voie la plus crédible pour une majorité d'acteurs.

Cette perspective soulève une question importante : est-ce le bon moment pour changer de téléphone ? Pour ceux dont l'appareil actuel montre des signes de faiblesse, attendre 2026 pourrait signifier payer plus cher pour un appareil équivalent. La question de l'anticipation de l'achat se pose donc sérieusement, laissant planer une incertitude sur l'évolution du marché à moyen terme.