Le géant chinois de la tech Xiaomi ne ralentit pas. Après avoir largement dépassé ses objectifs en 2025 avec plus de 410 000 véhicules livrés, l'entreprise fixe la barre encore plus haut. Son fondateur, Lei Jun, a annoncé un objectif ambitieux : atteindre 550 000 livraisons en 2026.

Une déclaration qui confirme la montée en puissance spectaculaire de la marque sur le marché ultra-concurrentiel de l'électrique.

Comment Xiaomi a-t-il pu atteindre une telle croissance ?

Le succès de Xiaomi n'est pas un hasard, il repose sur une dynamique fulgurante. En 2025, l'objectif initial était de 350 000 unités, un chiffre littéralement pulvérisé dès le début du mois de décembre pour finalement atteindre le score impressionnant de plus de 410 000 livraisons.

Cette performance s'explique par la popularité de ses premiers modèles, la berline SU7 et le SUV YU7, qui rivalisent directement avec les best-sellers de Tesla. La division de véhicules électriques de Xiaomi a même atteint la rentabilité au troisième trimestre 2025, en seulement 18 mois d'activité, une prouesse que Tesla a mis des années à accomplir.

Quelle est la stratégie pour atteindre cet objectif en 2026 ?

Pour soutenir cette ambition pour 2026, Xiaomi ne compte pas se reposer sur ses lauriers. L'entreprise prévoit d'élargir considérablement sa gamme avec le lancement de quatre nouveaux modèles et rafraîchissements au cours de l'année, une véritable offensive produit.

Au programme : une version restylée de la berline SU7, une édition exécutive de cette même berline, ainsi que deux nouveaux SUV à autonomie étendue, l'un à cinq places et l'autre à sept. Cette diversification vise à capter une clientèle plus large et à renforcer sa présence sur tous les segments clés du marché.

Quels sont les défis et les ambitions au-delà des voitures ?

Malgré ce succès, tout n'est pas simple. L'entreprise fait face à une surveillance réglementaire accrue en Chine suite à des accidents impliquant la SU7. De plus, Xiaomi a mis en garde contre une possible pénurie de puces mémoire qui pourrait affecter son cœur de métier, les smartphones.

Parallèlement, Xiaomi investit massivement dans des domaines stratégiques. Lei Jun a promis un engagement d'au moins 200 milliards de yuans en R&D sur cinq ans, notamment dans l'IA et le développement de son propre écosystème "Human × Car × Home". L'entreprise s'attaque même à la production de puces avec le processeur Xring O1, visant à concurrencer Apple et Qualcomm.

Foire Aux Questions (FAQ)

Combien de véhicules Xiaomi a-t-il livré en 2025 ?

Xiaomi a livré plus de 410 000 véhicules en 2025, dépassant largement son objectif initial qui était fixé à 350 000 unités.

Quels sont les nouveaux modèles prévus pour 2026 ?

En 2026, Xiaomi prévoit de lancer quatre nouveautés : un restylage de la berline SU7, une version exécutive de cette même voiture, et deux nouveaux SUV à autonomie étendue (un modèle cinq places et un modèle sept places).

Quand Xiaomi prévoit-il son expansion mondiale ?

L'expansion mondiale de la division automobile de Xiaomi est officiellement planifiée pour 2027, capitalisant sur le succès et la notoriété acquis sur le marché chinois.