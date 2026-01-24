Le projet spatial chinois passe à la vitesse supérieure. Avec un lancement prévu pour début 2027, le télescope spatial Xuntian, aussi connu sous le nom de CSST, est sur le point de devenir un acteur majeur de l'observation céleste. Une équipe de scientifiques chinois vient de valider ses performances grâce à une simulation complète et rigoureuse, préparant le terrain pour une nouvelle ère de découvertes astronomiques.

Quelles sont les caractéristiques de Xuntian ?

Le Xuntian, dont le nom signifie "arpenter les cieux", n'est pas une simple copie. Son miroir primaire de deux mètres est légèrement plus petit que celui de son illustre prédécesseur, mais sa conception est optimisée pour les grands relevés du ciel, une approche différente de celle du célèbre télescope américain. Son atout maître ? Un champ de vision colossal, environ 300 fois plus étendu que celui de Hubble.

Cette capacité unique permettra au télescope Xuntian de cartographier une portion significative du ciel avec une rapidité inégalée. Équipé d'une impressionnante caméra de 2,5 milliards de pixels, il observera l'univers dans des longueurs d'onde allant du proche ultraviolet au proche infrarouge, promettant des images d'une résolution spatiale exceptionnelle.

Comment sa mission a-t-elle été préparée ?

Pour garantir que l'instrument soit parfaitement opérationnel dès sa mise en orbite, une équipe de recherche a développé une suite de simulation de bout en bout. Ce test grandeur nature a permis de répliquer avec précision les conditions optiques et observationnelles que l'instrument rencontrera une fois dans l'espace, validant ainsi son design et ses capacités.

Les résultats, publiés dans la revue spécialisée Research in Astronomy and Astrophysics, sont plus que concluants. Ils valident la performance globale du télescope et confirment qu'il est prêt à s'attaquer à des objectifs scientifiques ambitieux. Ces derniers redéfiniront une partie de l'astronomie moderne, notamment l'étude de la cosmologie, la recherche galactique et la compréhension de la matière noire.

Quelle est la particularité de son déploiement ?

Le télescope sera lancé à bord d'une fusée Longue Marche 5B, mais sa véritable originalité réside dans son mode opératoire. Il ne sera pas isolé en orbite basse : il co-orbitera avec la station spatiale chinoise Tiangong. Cette proximité stratégique n'est pas un hasard, car il est conçu pour pouvoir s'arrimer à la station.

Cette fonctionnalité révolutionnaire permettra aux taïkonautes de réaliser des sorties extravéhiculaires pour effectuer la maintenance, des réparations ou même des mises à niveau matérielles. C'est une flexibilité opérationnelle majeure qui rappelle les fameuses missions d'entretien de Hubble menées par les astronautes de la NASA entre 1993 et 2009, assurant ainsi une longévité accrue à la mission.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le télescope Xuntian va-t-il remplacer Hubble ?

Non, il ne le remplace pas directement mais le complète. Avec son champ de vision bien plus large, Xuntian est conçu pour les relevés à grande échelle du cosmos, tandis que Hubble excelle dans l'observation détaillée de cibles spécifiques. Leurs missions sont donc parfaitement complémentaires pour la communauté scientifique.

Quels sont les principaux objectifs scientifiques de Xuntian ?

Les objectifs sont vastes et ambitieux. Ils incluent l'étude de la cosmologie, l'évolution des galaxies et de la Voie Lactée, la formation des étoiles et des planètes, et surtout l'apport d'éclaircissements sur les énigmatiques matière noire et énergie sombre, qui constituent l'essentiel de notre univers.