L'ascension a été fulgurante, la chute encore plus. En quelques mois à peine, le fleuron technologique de Xiaomi, la berline SU7 Ultra, est passé du statut de phénomène à celui de quasi-fiasco commercial.

Un coup d'arrêt brutal pour le géant de la tech qui ambitionnait de bousculer le segment des véhicules électriques premium avec une démonstration de force. Mais la réalité du marché et les drames ont rattrapé la fiction des fiches techniques.

Quels étaient les atouts de la SU7 Ultra ?

Sur le papier, la Xiaomi SU7 Ultra avait tout pour plaire. Lancée en février 2025, elle affichait des performances spectaculaires : un système à trois moteurs développant 1 548 chevaux, un 0 à 100 km/h abattu en 1,98 seconde et une vitesse de pointe de 350 km/h. Pour asseoir sa domination, elle a même pulvérisé un record mondial en juin sur le célèbre circuit du Nürburgring, devenant la berline de série la plus rapide de l'histoire du tracé.

Cet exploit devait servir de vitrine pour imposer Xiaomi comme un acteur crédible dans le haut de gamme. L'engouement initial a été réel, avec des ventes mensuelles oscillant entre 2 000 et plus de 3 000 unités entre mars et août 2025. Le pari semblait gagné pour le patron de la marque, Lei Jun, dont l'objectif de 10 000 unités vendues a été atteint, bien que majoritairement sur le premier semestre.

Pourquoi une telle dégringolade ?

La trajectoire a été stoppée nette par une série noire. Dès mars, un tragique accident a coûté la vie à trois étudiantes, mettant en cause le système de conduite autonome du véhicule. En octobre, un autre drame a frappé à Chengdu lorsqu'une SU7 Ultra a pris feu après un choc, piégeant ses occupants. Ces événements ont gravement terni l'image de la marque, déjà ébranlée par des critiques sur ses pratiques commerciales jugées discutables, comme l'obligation de verser des acomptes importants ou des problèmes de portes bloquées après un impact.

La confiance des consommateurs s'est évaporée aussi vite que la voiture accélérait. Les ventes ont commencé à plonger en septembre avec seulement 488 unités, avant de s'écrouler à 130 en octobre, puis 80 en novembre. La sécurité, un critère non négociable sur ce segment, est devenue le talon d'Achille de la SU7 Ultra.

Quel est l'impact pour Xiaomi ?

La chute s'est achevée en décembre 2025 avec un chiffre symbolique : seulement 45 exemplaires vendus. Un effondrement spectaculaire qui tranche violemment avec le pic de 3 098 unités atteint en mars. Cette contre-performance est un échec cinglant pour la stratégie haut de gamme de Xiaomi Auto, mais elle ne remet pas en cause la santé globale de la division.

En effet, le reste de la gamme se porte à merveille. La SU7 standard a enregistré plus de 11 000 ventes en décembre, tandis que le modèle YU7 a franchi les 39 000 unités. Avec plus de 411 000 voitures écoulées en 2025, Xiaomi Auto a même intégré le top 10 des constructeurs en Chine. L'échec de la SU7 Ultra est donc un avertissement : le succès se construira sur des modèles plus accessibles et une réputation de fiabilité, pas seulement sur des records de vitesse.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quels chiffres illustrent la chute des ventes de la SU7 Ultra ?

Les ventes de la Xiaomi SU7 Ultra sont passées d'un pic de 3 098 unités en mars 2025 à seulement 45 unités en décembre de la même année. Après un bon démarrage, les immatriculations se sont effondrées à partir de septembre, passant sous la barre des 100 exemplaires dès novembre.

Quelles sont les causes principales de cet effondrement ?

Plusieurs facteurs expliquent cette baisse drastique. Des accidents mortels, dont un impliquant le système de conduite autonome et un autre où le véhicule a pris feu, ont gravement entaché la réputation du modèle. Des polémiques sur les pratiques commerciales et des problèmes de sécurité, comme les portes bloquées après un choc, ont également contribué à la défiance des acheteurs.

La division automobile de Xiaomi est-elle en danger ?

Non, malgré l'échec de son modèle Ultra, la division Xiaomi Auto se porte bien. La société a vendu plus de 411 000 véhicules en 2025 en Chine, se classant dans le top 10 des constructeurs. Ses modèles plus accessibles, comme la SU7 standard et la YU7, rencontrent un grand succès commercial, assurant la croissance de l'entreprise dans le secteur.