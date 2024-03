En 2021, le patron de Xiaomi, Lei Jun, annonçait sa volonté d'entrer en quelques années sur le marché des véhicules électriques. Pour le dirigeant chinois, inspiré par Elon Musk et ses visites dans les usines Tesla, c'est le dernier grand projet emblématique à réaliser avant de se retirer.

Pour y parvenir, Xiaomi s'est donné des moyens financiers, 10 milliards de dollars sur 10 ans, et a rapidement mis en place des structures et recherché des partenaires pour ne pas avoir à partir de zéro.

L'objectif était en effet de pouvoir proposer un premier véhicule électrique dès 2024 quand la conception d'un véhicule peut demander une bonne dizaine d'années. Malgré les difficultés, le pari est tenu et la gamme Xiaomi SU7 vient d'être lancée en Chine avec des arguments non négligeables.

Xiaomi SU7, une voiture électrique performante sur le papier

Proche dans ses dimensions de la Tesla Model 3 qu'elle prend clairement pour cible (et la Gigafactory Shanghai en produit des centaines de milliers d'exemplaires annuellement), le véhicule électrique Xiaomi SU7 est décliné est trois variantes : SU7, SU7 Pro et SU7 Max, la dernière profitant d'une transmission intégrale et d'un architecture 800V, les deux autres d'une propulsion et d'une architecture 400V.

Les capacités des batteries sont imposantes et vont de 73 kWh à 101 kWh pour une autonomie annoncée de 700 à 800 kilomètres (en cycle CLTC) et des puissances de moteur allant de 220 kW à 495 kW (avec le double moteur de la SU7 Max qui s'accompagne d'un doublement du couple).

Capable de réaliser un 0-100 km/h en moins de 6 secondes ou bien en moins de 3 secondes pour la SU7 Max et d'atteindre des vitesses maximales de 210 à 265 km/h, les véhicules profitent d'une charge rapide : une trentaine de minutes pour les SU7 et SU7 Pro, moins de 20 minutes pour la SU7 Max.

A côté de la plate-forme électrique, Xiaomi ajoute un affichage tête haute et un système d'assistance avancé à la conduite (ADAS) utilisant des caméras et un capteur LiDAR.

Il sera en outre possible d'activer certaines fonctionnalités de la gamme Xiaomi SU7 à partir des smartphones de la marque grâce à l'interface HyperOS.

Des prix très agressifs, Tesla en ligne de mire

Pour le prix, Xiaomi fait fort en plaçant le modèle de base à 215 900 yuans (27 700 € HT environ), un tarif plus bas que les modèles Tesla en Chine. La version Pro est positionnée à 245 900 yuans (31 500 € HT environ), au niveau de la Tesla Model 3, tandis que la Xiaomi SU7 Max s'installe à 299 900 yuans (38 000 € HT environ).

Des tarifs alléchants et clairement destinés à créer une alternative face au constructeur américain, ce dont ne se cache même pas Lei Jun en déclarant : "n'est-il pas temps pour les utilisateurs de Tesla Model 3 de migrer ?".

La gamme Xiaomi SU7 sera disponible en Chine à partir d'avril 2024 et les pré-commandes lancées ce 28 mars sont déjà faramineuses. Le groupe pourra-t-il assurer la production derrière ? en s'adossant au partenaire BAIC sur ce point, il ne partira pas de zéro, contrairement à beaucoup de nouveaux venus sur le segment.

Il sera intéressant de voir comment Tesla va réagir à cette offensive et jusqu'où l'entreprise peut aller dans la baisse de prix de ses modèles, une stratégie déjà active depuis un certain temps et qui risque de ne pas suffire.