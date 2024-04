En commercialisant la gamme de véhicules électriques Xiaomi SU7, le groupe chinois s'invite sur un nouveau segment et valide le pari lancé par son CEO Lei Jun en 2021.

Des smartphones aux véhicules électriques, l'univers n'est pas le même tout en restant dans le domaine de l'objet électrique et connecté. Et pour une première entrée en matière, Xiaomi a fait fort en annonçant une série de véhicules bien équipés et à tarif très agressif.

Xiaomi ne vient pas faire de la figuration

La firme ne cache pas son objectif de s'opposer frontalement à Tesla, leader du marché et puissant en Chine grâce à sa Gigafactory Shanghai, mais elle doit aussi composer avec une forte concurrence locale qui amène déjà à un premier point de saturation et prépare sans doute une consolidation qui va diminuer le nombre d'acteurs.

Xiaomi peut toutefois profiter d'une période de transition chez Tesla dont son CEO Elon Musk a souligné que son entreprise était dans une phase de transition entre deux temps forts, celui du succès des Model 3 et Y qui arrive à son terme et l'arrivée de nouvelles générations de véhicules, faisant de 2024 une période charnière où il faudra faire profil bas.

Il faut donc être réactif et disposer d'une solide stratégie pour ne pas disparaître prématurément. Xiaomi a rassemblé tous les ingrédients de son succès ces trois dernières années et se met dès à présent à l'épreuve du marché, alors que ce dernier n'est déjà plus aussi favorable qu'au début de la décennie.

Avec une ouverture de gamme démarrant à moins de l'équivalent de 30 000 € HT, la nouvelle marque de véhicule électrique peut espérer séduire rapidement le public. Et c'est bien ce qui se semble se produire.

Des précommandes très solides

Dès l'ouverture des précommandes le 28 mars dernier en Chine, la firme indique avoir enregistré 88 898 commandes dans les premières 24 heures. Dès à présent, acheter un véhicule Xiaomi nécessitera de patienter entre quatre et sept mois pour les Xiaomi SU7 et SU7 Pro et encore plus pour le modèle SU7 Max positionné à moins de 40 000 € HT.

Reuters relève que les constructeurs chinois concurrents ont très vite commencé à proposer des ristournes sur leurs propres modèles pour faire à l'arrivée de ce nouvel entrant plutôt dangereux.

Xiaomi dispose en effet de plusieurs atouts par rapport à des pure players grâce à son poids économique et son expertise dans les smartphones d'ailleurs mise à profit dans l'interface HyperOS du système de bord et des connectivités associées.

Les investisseurs affichent leur confiance dans l'arrivée de Xiaomi sur le segment de l'électrique et dans la bonne réception de son premier véhicule par la public avec une progression de 16% du cours en Bourse.