Spécialiste des produits électroniques, le groupe Xiaomi s'est lancé en 2021 le défi de s'inviter sur le marché des véhicules électriques. Dernier projet majeur de son CEO Lei Jun, le développement d'une première voiture s'est fait au pas de course en surmontant tous les obstacles, des autorisations réglementaires au choix des partenaires.

Le projet s'est concrétisé en mars 2024 avec le lancement de la gamme Xiaomi SU7, un véhicule électrique proposé en plusieurs variantes et offrant de belles caractéristiques à un tarif très agressif.

100 000 véhicules vendus dès cette année

Le succès a été immédiat avec plusieurs dizaines de milliers de réservations à la suite de la présentation officielle. Dans un nouveau point d'étape, Lei Jun a indiqué avoir déjà reçu un total de 70 000 commandes pour son premier modèle et indique s'attendre à pouvoir livrer 100 000 véhicules électriques dès cette année, au-delà de ses attentes.

Moins onéreux (bien que vendu à perte) qu'une Tesla Model 3 et plutôt bien équipé, le Xiaomi SU7 commence à être livré et laisse l'espoir d'atteindre l'équilibre financier de la nouvelle division automobile de Xiaomi plus tôt que prévu.

Selon les analystes de Citi, ce point d'équilibre sera atteint lorsque les ventes annuelles seront de 300 000 à 400 000 unités. Avec 100 000 unités dès cette année, 200 000 attendues l'an prochain et près de 300 000 en 2026, l'activité deviendrait rentable à partir de 2027.

La montée en production s'annonce rapide, bien plus que pour bon nombre de nouveaux entrants, et devrait ainsi se rapprocher assez vite des volumes de la concurrence, même si Tesla conservera durablement un temps d'avance avec sa Gigafactory Shanghai.

Après la berline, le SUV électrique ?

Lei Jun indique continuer de travailler avec les chaînes d'approvisionnement pour réduire les coûts. L'objectif reste de devenir l'un des cinq plus grands constructeurs au monde mais le démarrage, au moins pour les trois prochaines années, se jouera essentiellement sur le marché chinois.

La marque étant présente dans de nombreux pays dans le monde entier, le patron de Xiaomi ne doute pas de pouvoir étendre ensuite la vente de ses véhicules électriques à d'autres marchés.

Déjà, il se murmure que Xiaomi prépare un premier SUV électrique qui pourrait être lancé durant le second semestre 2025. Lei Jun reste muet sur le sujet mais une déclinaison à venir dans cette catégorie très prisée ne fait guère de doute.