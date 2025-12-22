C'est l'image qui fait le tour des réseaux sociaux chinois. Le propriétaire d'une flambant neuve Xiaomi SU7 active la fonction "voiturier autonome" et s'éloigne, confiant. Quelques instants plus tard, il revient en urgence pour découvrir sa berline le nez dans l'eau. Le véhicule a interprété la surface liquide comme une place de parking disponible, une erreur de jugement technologique qui aurait pu tourner au naufrage.

Que s'est-il vraiment passé sur ce parking ?

La vidéo est éloquente. On y voit la Xiaomi SU7 entamer ses manœuvres avec une calme assurance avant de prendre une direction pour le moins inattendue : droit vers un plan d'eau bordant le parking. En réalité, l'ensemble des systèmes de détection du véhicule a été leurré. Ni le LiDAR, ni les caméras, ni les radars n'ont identifié le danger que représentait la surface de l'eau, la considérant comme un espace vide et praticable.

La berline s'est avancée jusqu'à ce que son pare-chocs avant effleure la surface, moment où le système a finalement interrompu la manœuvre. Sans cette interruption tardive, l'issue aurait été bien plus dramatique. Les dégâts se limitent à un pare-chocs abîmé, mais la frayeur, elle, est bien réelle. Selon des sources locales, le propriétaire aurait décidé de porter plainte contre Xiaomi pour obtenir une compensation financière et pour le préjudice moral.

Comment Xiaomi justifie-t-il cette défaillance ?

Face à la polémique naissante, la réponse du constructeur n'a pas tardé. Xiaomi a rapidement rappelé que les fonctions de stationnement autonome ne sont que des aides à la conduite (ADAS) et nécessitent impérativement la supervision constante du conducteur. Une précision légale souvent reléguée en petits caractères, mais qui s'avère cruciale en cas d'incident. Le système n'est tout simplement pas conçu pour opérer sans surveillance humaine.

Cet incident est une très mauvaise publicité pour le géant de l'électronique. La SU7 est sa toute première incursion dans le monde automobile, une grande berline au style affûté et à la fiche technique ambitieuse. Reposant sur une architecture 800 volts et proposant jusqu'à 673 chevaux, elle a été conçue pour rivaliser frontalement avec Tesla et les autres constructeurs premium. Cette défaillance technologique vient donc ternir une image que la marque s'efforçait de construire.

Cet incident est-il un cas isolé ?

Ce n'est malheureusement pas la première fois que la SU7 fait parler d'elle pour des problèmes logiciels. Un précédent rappel de plus de 30 000 véhicules avait déjà eu lieu à cause d'un défaut dans la détection d'obstacles. Xiaomi assure poursuivre l'amélioration de ses algorithmes via des mises à jour régulières, mais la confiance des utilisateurs est mise à rude épreuve quand un simple étang peut déjouer une technologie de pointe.

Au-delà de Xiaomi, c'est toute la promesse de la conduite autonome qui est questionnée. Ces événements rappellent que la technologie, aussi avancée soit-elle, a encore des failles. La fiabilité des capteurs dans des conditions non standardisées reste un défi majeur. La confiance quasi totale que les conducteurs accordent à ces systèmes repose sur une perfection qui n'est pas encore atteinte, imposant une vigilance de tous les instants.

Foire Aux Questions (FAQ)

La voiture a-t-elle été gravement endommagée ?

Heureusement, non. Le véhicule a stoppé sa manœuvre juste à temps, avec seulement le pare-chocs avant touchant l'eau. Les dégâts sont donc principalement matériels et limités à l'avant du véhicule, qui a été sauvé d'une immersion complète.

Le propriétaire sera-t-il indemnisé par Xiaomi ?

Le propriétaire a déposé une plainte pour réclamer une indemnisation. Cependant, la position de Xiaomi est claire : le conducteur reste responsable de la surveillance du véhicule lorsque les aides à la conduite sont activées. L'issue de cette plainte reste donc incertaine.

Les systèmes de stationnement autonome sont-ils vraiment fiables ?

Ces systèmes sont des outils d'assistance conçus pour faciliter la vie du conducteur, mais pas pour le remplacer. Cet incident démontre que même les technologies les plus sophistiquées peuvent être mises en défaut par des situations imprévues. La vigilance humaine demeure absolument essentielle.