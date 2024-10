Le groupe Xiaomi s'est hissé à la troisième place mondiale mais connaît des hauts des bas qui limitent sa progression. La firme est pourtant prolifique en matière de lancements de nouveaux appareils mobiles et a fait des efforts sur la qualité et le suivi des mises à jour.

Mais pour se démarquer véritablement de la concurrence, il faudrait pouvoir aussi sortir du rang. Le fabricant est toujours très attaché à Qualcomm et devrait une nouvelle fois exploiter sa puce premium Snapdragon 8 Elite dans sa prochaine série Xiaomi 15.

Le retour des processeurs Xiaomi Surge ?

Depuis quelques mois, il se murmure cependant qu'il chercherait à relancer ses travaux de conception de processeur en interne. Xiaomi avait présenté il y a quelques années une gamme de puces Surge dérivée ensuite en composants dédiés de type DSP / ISP.

Surge : quand Xiaomi développe ses propres composants

Concevoir son propre processeur est une tâche ardue mais c'est aussi un passage presque obligé pour les grands acteurs du marché. Samsung, Apple ou Huawei ont déjà leurs propres puces, ce qui leur permet de ne pas être obligés d'utiliser les solutions standard du marché et de calibrer leurs processeurs plus finement pour leurs smartphones et tablettes, avec des fonctionnalités exclusives ou spécifiquement adaptées.

Le projet serait bien avancé et Xiaomi aurait déjà finalisé la conception de sa puce et produit les premiers exemplaires pour validation. Le futur processeur profiterait d'une gravure en 3 nm chez TSMC mais il reste à voir si c'est avec le procédé N3E utilisé actuellement pour les dernières puces du marché ou le futur N3P optimisé.

Informations contradictoires

Xiaomi n'étant pas ciblé par les restrictions américaines, contrairement à Huawei, pouvoir développer ses propres processeurs en gravure fine aurait un intérêt certain pour se renforcer sur le marché chinois et plus largement à l'international.

Xiaomi 14T, en attendant les Xiaomi 15

La précédente rumeur datant du mois d'août anticipait pour sa part un processeur custom de Xiaomi gravé en 4 nm, accompagné d'un modem 5G Unisoc et offrant des performances proches de celles du SoC Snapdragon 8 Gen 1, avec un lancement prévu sur le premier semestre 2025.

S'agit-il de la même puce ou Xiaomi prépare-t-il une gamme étalée sur plusieurs années ? Concevoir un processeur mobile est compliqué et il sera de toute façon difficile d'approcher les performances des solutions premium standard du marché avant plusieurs années mais le jeu en vaut sans doute la chandelle.