La sortie du Xiaomi YU7, premier SUV électrique signé du géant chinois de la high-tech, a généré un engouement exceptionnel et inattendu. Mais cette réussite commerciale s'accompagne d'une problématique majeure : des délais d’attente record, pouvant dépasser un an.

Cette situation, loin d'être anodine, soulève des questions sur la capacité de Xiaomi à répondre à la demande, mais aussi sur l’état général du marché chinois des véhicules électriques (VE).

Une demande fulgurante qui dépasse la production

Lors de son lancement fin juin 2025, le Xiaomi YU7 a enregistré un nombre de commandes phénoménal : plus de 240 000 commandes en à peine 18 heures. Cette réaction spectaculaire témoigne de l’attrait d’un véhicule combinant une technologie avancée, une autonomie longue portée de 835 kilomètres selon le cycle chinois CLTC, et un prix attractif à 253 500 yuans (environ 35 300 dollars).

Pourtant, cette explosion de la demande a rapidement mis à rude épreuve les capacités industrielles de Xiaomi qui peine à livrer ses clients dans un délai raisonnable.

Selon l’application officielle, les délais d’attente pour le modèle standard dépassent désormais 56 à 59 semaines, soit plus de 13 mois, une durée critique qui inquiète et exaspère de nombreux clients.

Le PDG recommande ses concurrents face aux délais

Face à cette situation, le fondateur et dirigeant de Xiaomi, Lei Jun, est allé jusqu’à conseiller aux consommateurs recherchant une livraison rapide de se tourner vers d’autres marques.

Il recommande notamment le XPeng G7, le Li Auto i8 ou même le renommé Tesla Model Y dont s'inspire le Xiaomi YU7. Cette prise de position est rare et illustre l’ampleur du défi que Xiaomi doit relever pour satisfaire ses acheteurs.

Le dirigeant tente ainsi de modérer la demande pour son nouveau véhicule électrique en reconnaissant implicitement que les capacités de production sont à leur maximum et ne peuvent satisfaire tout le monde, au risque de créer de la frustration.

Des causes multiples pour ces délais étendus

Plusieurs facteurs expliquent cette situation délicate. D’une part, la vague d’enthousiasme pour ce SUV innovant dépasse largement les capacités actuelles de la chaîne de fabrication, avec une production mensuelle plafonnant à 28 000 unités en mai 2025, insuffisante face aux centaines de milliers de commandes.

D’autre part, Xiaomi est encore un acteur relativement neuf sur le marché automobile, avec des défis spécifiques liés à la montée en puissance industrielle que doivent gérer ses usines.

Afin d’augmenter ses capacités, la marque a lancé un vaste plan de recrutement et prévoit une seconde usine dédiée notamment à la production du YU7.

Conséquences pour le marché électrique chinois

Le succès du YU7 s’inscrit dans un contexte plus large où la Chine domine les ventes mondiales de VE. En 2025, environ la moitié des véhicules neufs vendus en Chine sont électriques, avec une croissance soutenue malgré certains ralentissements en juillet.

Le Xiaomi YU7, même avec ses délais d’attente longs, a contribué à imposer la marque dans un secteur très concurrentiel où le consommateur peut choisir entre plusieurs options performantes et accessibles. Ce contexte explique aussi la suggestion de Lei Jun aux clients impatients de considérer des alternatives fiables et déjà bien implantées.

Xiaomi doit réussir le pari de transformer son engouement initial en une capacité de production pérenne pour fidéliser ses clients et se tailler une place durable parmi les premiers constructeurs électriques de Chine.

En attendant, la patience reste de mise pour les futurs acquéreurs, qui bénéficieront d’un véhicule riche en innovations mais devront composer avec une attente exceptionnelle. Et l'on ne parle pas encore de disponibilité à l'international.