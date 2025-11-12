Le constructeur chinois Xpeng a créé la surprise lors de son AI Day en dévoilant Iron, un robot humanoïde à la démarche si naturelle que le scepticisme a gagné la toile.

Face aux doutes, l'entreprise a dû recourir à une méthode radicale : ouvrir son robot en public pour prouver qu'aucun humain ne se cachait à l'intérieur, propulsant cette démonstration au rang de phénomène viral.

La présentation du nouveau robot Iron par le constructeur de véhicules électriques Xpeng a rapidement pris une tournure inattendue. Dévoilé lors de l'AI Day de l'entreprise, le robot a effectué quelques pas sur scène avec une fluidité et une grâce qui ont immédiatement déclenché une vague de scepticisme sur les réseaux sociaux chinois.

De nombreux internautes étaient convaincus qu'il s'agissait d'une supercherie, avec un acteur dissimulé dans un costume. Cette réaction a forcé l'entreprise à improviser une réponse spectaculaire.

Une démonstration pour dissiper les doutes

Face à une méfiance grandissante qui menaçait de transformer un succès de communication en fiasco, He Xiaopeng, le fondateur de Xpeng, a pris une décision radicale.

Dans une première vidéo diffusée en urgence, on voit un employé dézipper le dos du robot pour révéler ses composants internes. Mais l'entreprise est allée encore plus loin lors d'un autre événement : un assistant a utilisé des ciseaux pour découper le tissu recouvrant la jambe du robot alors qu'il était en marche, exposant ainsi sans équivoque la mécanique complexe qui anime ses mouvements.

He Xiaopeng a précisé que cette décision avait été prise à peine une heure avant la démonstration, espérant que ce serait "la dernière fois que nous prouvons qu'il s'agit d'un robot et non d'un humain".

Une conception "née de l'intérieur" pour un réalisme bluffant

Si la démarche d'Iron est si convaincante, c'est grâce à une architecture de conception que Xpeng qualifie de "née de l'intérieur". Le robot est bâti sur un endosquelette doté d'une colonne vertébrale flexible et de muscles bioniques, imitant la biomécanique humaine pour assurer son équilibre et la fluidité de ses mouvements.

L'ensemble est animé par trois puces d'intelligence artificielle développées sur mesure, offrant une puissance de calcul combinée de 2 250 TOPS, bien au-delà de ce que proposent les processeurs grand public.

Avec 82 degrés de liberté, dont 22 dans chaque main, Iron est capable d'une gestuelle d'une précision remarquable. Son apprentissage se fait d'ailleurs par observation, une démonstration l'ayant montré capable de reproduire une danse après seulement deux heures d'analyse de données de mouvement.

L'ambition de Xpeng : la production de masse face à Tesla

Cette démonstration de force technologique n'est pas un simple coup de communication. Xpeng a des ambitions très claires pour son robot Iron et vise une production de masse d'ici la fin de l'année 2026.

L'entreprise ne cible pas immédiatement le marché domestique, jugé trop imprévisible et potentiellement risqué, mais plutôt des applications commerciales.

Les premières unités devraient être déployées comme guides ou assistants de vente dans les propres locaux de Xpeng, avant de s'étendre à d'autres environnements professionnels.

Cette annonce positionne directement le constructeur chinois comme un concurrent sérieux face à Tesla et son projet Optimus, marquant une nouvelle étape dans la course au développement de l'IA physique et de la robotique humanoïde.