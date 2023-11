Le fabricant xTool s'est spécialisé depuis quelques années dans le développement et la vente de graveurs / découpeurs laser auprès des particuliers et professionnels, voir nos différents tests des xTool S1, xTool F1, et xTool D1 Pro. En constatant l'engouement des utilisateurs pour le DIY, la firme souhaite désormais aller plus loin.

La marque avait déjà mis un pied en dehors du laser avec son M1, une station qui combine gravure et découpe laser ainsi que les fonctionnalités d'un plotter grâce à une lame motorisée permettant la découpe de papiers et vinyle.

Pour aller plus loin, xTool se lance désormais dans un nouveau projet sur Kickstarter avec le financement du xTool Screen Printer, un dispositif permettant de créer ses écrans de sérigraphie. Il s'agit d'un module combinant diverses innovations techniques permettant de créer ses propres écrans en quelques heures à la maison, sans matériel chimique et en un temps record.

La sérigraphie, c'est quoi au juste ?

Il s'agit d'une méthode d'impression impliquant la création de masques (écrans) qui peut s'apparenter à des pochoirs en vue d'appliquer une peinture spécifique (plastique ou à base d'eau) sur du papier, du bois, mais plus généralement du textile. Les écrans sont produits à partir d'un tissu spécial (généralement de la soie de par sa résistance, sa finesse et sa maille très serrée) que l'on enduit d'une émulsion photosensible. On projette ensuite un masque dessiné au préalable avec un projecteur UV qui vient polymériser et durcir la colle. Le nettoyage permet ensuite de retirer l'émulsion des zones non exposées aux UV.

Ce sont ces zones qui permettent ensuite de laisser passer une peinture que l'on vient appliquer avec une spatule. En multipliant les écrans et les couleurs, on peut produire des sérigraphies complexes et personnalisées, qu'il s'agisse de tirages papier (ou plaques de métal) ou de t-shirts et autres textiles illustrés.

Mais que vient faire le laser ici ?

xTool est parti du principe que la sérigraphie reste une technique réservée à peu de personnes actuellement de par sa complexité de mise en oeuvre et la nécessité de pouvoir produire ses propres écrans, avec la manipulation de produits chimiques.

La production de ces écrans est complexe, couteuse, et prend du temps : il y a plusieurs étapes à respecter, des temps incompressibles...

La marque souhaite donc remplacer ce processus par un seul : utiliser un laser précis pour proposer une microperforation d'un écran et produire ainsi des masques de sérigraphie en quelques heures au lieu de quelques jours. La manipulation se veut plus simple et sans danger pour l'utilisateur puisqu'aucun produit chimique n'est en jeu. En outre, la préparation des cadres n'est plus d'actualité, ce qui permet de gagner encore plus de temps.



xTool compte proposer un pack complet : non seulement il sera question d'écrans à graver sur sa station laser (D1 Pro, S1 ou n'importe quel autre graveur laser de taille suffisante), mais le kit s'accompagne également d'une presse qui permettra ensuite l'application de peinture sur son support.

La presse comportera plusieurs pinces pour un montage rapide des écrans, le tout sur une charnière à 60° permettant de conserver la spatule et l'encre en place pour enchainer plus rapidement la production. En outre, la presse sera automatisée sur l'axe Z pour proposer un ajustement idéal pour chaque projet.

xTool prévoit plusieurs packs à partir de 199 $ (environ 186 €) pour l'ensemble incluant 3 masques vierges, la presse, un cadre, un racloir, un tapis de coupe et une plaque magnétique. Un pack multicouleur avec 4 cadres et 12 masques vierges sera proposé à 369 $ (345 €). On retrouvera également deux packs intégrants des lasers de la marque : avec un D1 Pro 5W pour 499 $ (467 €) ou un S1 20 W pour 1968 $ (1840 €).

La page du projet Kickstarter est à consulter à cette adresse à partir du 9 novembre.