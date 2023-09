Après avoir lancé un des graveurs laser diode les plus puissants du marché (20 et 40 W avec le D1 Pro), puis le graveur galvanométrique à diode le plus rapide du secteur (F1), xTool se lance dans l'univers de la gravure CO2 et cible un marché orienté semi-professionnel.

Il s'agit à date du plus puissant des lasers proposés par la marque, mais également de son graveur découpeur le plus imposant et le plus abouti.

Il repose sur la technologie CO2 et émet donc un laser doté d'une longueur d'onde dans l'infrarouge. Cette technologie est actuellement principalement réservée aux stations industrielles et semi-industrielles, elle impose des dimensions assez conséquentes du fait de la présence d'un tube en verre rempli de CO2 ainsi que d'un système de refroidissement (liquide dans le cas du P2).

Mais xTool conserve malgré tout son orientation grand public et a fait du P2 une station à la fois sécurisée et ergonomique. Le P2 est quasiment plug n play : il suffit de remplir son réservoir de liquide de refroidissement, puis de le brancher pour commencer à s'en servir.

Il propose une enceinte totalement fermée, ce qui permet de le positionner dans les laser de classe 1 (il repasse toutefois en classe 4 lorsqu'il est utilisé avec son système de convoyeur automatique).

Le P2 propose différentes options particulièrement bien pensées, notamment un système pneumatique Air assist embarqué, une tête au réglage automatique en hauteur qui permet de graver des surfaces convexes et concaves, ainsi qu'un système de télémètre lui permettant d'estimer avec précision l'épaisseur du support à découper pour un ajustement automatique du positionnement de la tête en hauteur.

La station est également dotée de deux caméras 16 Mégapixels qui permettent de surveiller le travail en cours, mais également de positionner ses calques de travail en surimpression de la réalité et d'ajuster ainsi avec précision les gravures et découpes.

Le xTool P2 peut ainsi reconnaître de façon intelligente des formes à l'aide de sa caméra, remplir des motifs sur plusieurs objets et les graver en un seul lot. Il peut également construire des modèles 3D d'objets courbes et ajuster automatiquement la focale pendant le traitement, permettant ainsi une gravure d'aussi bonne qualité que sur des surfaces planes.

xTool annonce une surface de travail de 60x31 cm à une vitesse de 600 mm/s avec une puissance de 55 W. Cette surface peut être étendue à 500 mm de large sur une distance virtuellement infinie grâce à un système de convoyeur automatique : une trappe permet de passer de larges planches sous le graveur.

Le xTool P2 est également compatible avec plusieurs accessoires de la marque, notamment l'outil rotatif RA2Pro, mais également la station de filtration.

Vous pouvez obtenir dès maintenant le graveur laser xTool P2 au prix réduit de 4599 € au lieu de 4999 €, et recevoir en cadeau un pack de consommables surprise ! La livraison est gratuite et s'effectue en quelques jours depuis l'Europe.