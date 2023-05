Youtube a en effet révélé son intention d'introduire des publicités de 30 secondes, qui ne pourront pas être ignorées, lorsque les utilisateurs visionneront des vidéos sur leur smart TV.

YouTube a pour ambition de s'inspirer du modèle télévisuel afin d'attirer les annonceurs. Lors du YouTube Brandcast, un évènement annuel qui s'est tenu le 17 mai à New York, la plateforme a dévoilé les nouveaux services qu'elle développe à l'attention des créateurs de contenu. L'une des annonces majeures a été l'introduction imminente de publicités de 30 secondes impossibles à ignorer pour les spectateurs visionnant YouTube sur leur téléviseur connecté.

De la pub obligatoire ?

Ces publicités "non skippables" seront diffusées dans les contenus que YouTube considère comme "les plus performants" sur les téléviseurs connectés et devraient représenter environ 70% des impressions publicitaires sur ce type de support, a précisé YouTube.

Cette fonctionnalité sera accessible aux annonceurs via YouTube Select, une plateforme qui leur est dédiée et qui a été lancée il y a plusieurs années.

"De plus en plus, les téléspectateurs regardent YouTube sur le plus grand écran de leur maison", a ainsi déclaré Neal Mohan, directeur général de YouTube. "Les téléspectateurs, en particulier les plus jeunes, ne font plus de distinction entre le type de contenu qu'ils regardent. Lorsqu'ils allument la télévision, ils veulent tout ce qu'ils aiment en un seul endroit".

Une manne financière derrière tout ça

Bien entendu, la publicité joue un rôle stratégique pour YouTube qui cherche désormais à contrer l'utilisation des bloqueurs de publicité.

Depuis le 11 mai, l'entreprise a lancé une phase de test visant à décourager l'utilisation de plugins tels qu'AdBlock, qui permettent d'obtenir un internet "clean".

Cette initiative se manifeste par l'affichage d'une pop-up destinée aux internautes utilisant ce type d'extension. Ce message les invite à choisir entre continuer à regarder leur contenu avec des interruptions publicitaires ou à basculer vers YouTube Premium, l'offre payante de la plateforme qui offre notamment une expérience sans publicité.