À la base, l'idée est séduisante : une application officielle de Microsoft pour Windows 11 qui offre chaque jour de superbes fonds d'écran issus de Getty Images ou National Geographic. Mais ce qui devait être un simple utilitaire s'est transformé en un outil de forcing marketing.



L'application Bing Wallpaper est sous le feu des critiques pour une nouvelle "fonctionnalité" que personne n'a demandée : transformer votre bureau en un panneau publicitaire géant pour Bing.

Comment une app de fond d'écran est-elle devenue si intrusive ?

Des utilisateurs et des médias spécialisé ont remarqué le changement après une récente mise à jour. La nouvelle fonction, activée par défaut, s'appelle "Desktop click opens Bing". Le résultat est aussi simple qu'agaçant : un simple clic n'importe où sur le fond d'écran ouvre immédiatement votre navigateur sur une recherche Bing liée à l'image affichée.





C'est le clic-piège parfait, Microsoft exploitant un réflexe utilisateur basique (cliquer sur le bureau) pour générer du trafic forcé vers son moteur de recherche.

Est-ce la première fois que cette application est critiquée ?

Non, et c'est ce qui inquiète. L'application Bing Wallpaper a un lourd passif. Dès son arrivée sur le Microsoft Store en 2024, elle a été qualifiée de "prédatrice" et de "quasi-malware". La raison ? Lors de l'installation, elle tente par tous les moyens de s'imposer.





Elle demande de définir Bing comme moteur de recherche et page d'accueil par défaut sur Chrome, Firefox et Edge. Elle a aussi été accusée d'installer des extensions non désirées, de puiser dans les cookies du navigateur et même de forcer l'utilisation d'Edge comme navigateur par défaut.

Peut-on désactiver ce comportement ?

Heureusement, oui. Mais Microsoft compte sur l'inertie des utilisateurs. Pour désactiver le clic intempestif sur le bureau, il faut se rendre dans les paramètres de l'application (via l'icône dans la barre des tâches) et décocher l'option "Desktop click opens Bing".





Les testeurs ont aussi remarqué que l'application active par défaut d'autres options intrusives, comme des notifications pour des "recommandations" et des "actualités", transformant une simple app de fond d'écran en un hub de notifications non sollicitées.

Foire Aux Questions (FAQ)

L'application Bing Wallpaper est-elle dangereuse ?

Elle n'est pas dangereuse au sens d'un virus, mais elle utilise des méthodes considérées comme intrusives et "prédatrices", s'apparentant à un logiciel publicitaire (adware) ou un comportement de type "malware" en modifiant les paramètres du navigateur sans que l'utilisateur n'en ait pleinement conscience.

Pourquoi Microsoft fait-il cela ?

Microsoft est engagé dans une guerre féroce contre Google pour gagner des parts de marché sur la recherche en ligne. L'entreprise utilise son système d'exploitation Windows 11 comme levier pour pousser agressivement ses propres services, comme Bing et Edge, quitte à dégrader l'expérience utilisateur.

L'application propose-t-elle des images générées par IA ?

Oui. En plus des photos de sources reconnues (Getty, National Geographic), l'application propose également des fonds d'écran générés par intelligence artificielle. Cette option peut également être désactivée dans les paramètres.