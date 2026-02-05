YouTube annonce que le doublage automatique par IA est désormais accessible à l'ensemble des créateurs de la plateforme. La technologie avait été initialement lancée en 2024, auprès d'un groupe restreint d'utilisateurs.

Plus de langues pour le déploiement à grande échelle

Le doublage automatique génère des pistes audio traduites dans différentes langues. Il prend maintenant en charge 27 langues, au lieu de seulement 9 langues à ses débuts.

D'après YouTube, plus de 6 millions de spectateurs quotidiens ont regardé au moins 10 minutes de contenu doublé par IA en décembre dernier. La plateforme assure par ailleurs que le recours au doublage automatique par IA n'impacte pas négativement l'algorithme de découverte de la vidéo originale.

Les créateurs gardent le contrôle, avec une désactivation complète qui est possible, et peuvent toujours fournir leurs propres doublages.

YouTube améliore le réalisme des doublages

Pour répondre aux critiques sur le manque de naturel des voix synthétiques, YouTube propose Expressive Speech sur toutes les chaînes.

Disponible en huit langues, dont le français, cette technologie doit " capturer l'émotion et l'énergie originales du créateur " en reproduisant le ton et l'emphase du discours.

En parallèle, une fonctionnalité de synchronisation labiale est en phase de test. L'objectif est de modifier subtilement les mouvements des lèvres de l'orateur pour qu'ils correspondent à l'audio traduit.

Le choix de la langue préférée pour les utilisateurs

Un filtre intelligent (Automatic Smart Filtering) a été ajouté pour reconnaître les vidéos qui ne devraient pas être doublées, comme les vlogs silencieux ou les clips musicaux.

Du côté des spectateurs, un paramètre de langue préférée permet de gérer plus finement l'expérience. Les utilisateurs peuvent définir leurs langues de prédilection, et si une vidéo est disponible dans l'une d'elles, YouTube privilégiera l'audio original au lieu du doublage.