C'est la douche froide pour d'innombrables utilisateurs de YouTube. Depuis 24 heures, les forums et réseaux sociaux, notamment Reddit, sont inondés de plaintes : des comptes appartenant à des adultes, parfois depuis plus d'une décennie, sont soudainement reclassés comme appartenant à des adolescents.

En cause, le déploiement à grande échelle d'un nouveau système de détection d'âge par IA, qui applique des restrictions sévères et laisse les utilisateurs face à un dilemme : fournir ses papiers d'identité ou rester coincé en "mode enfant".

Comment fonctionne ce nouveau système de détection ?

YouTube a lancé cet été un système basé sur l'intelligence artificielle pour identifier les utilisateurs de moins de 18 ans. L'IA analyse une "variété de signaux", comme l'historique de visionnage ou l'ancienneté du compte, pour estimer l'âge de son propriétaire. Si le système juge qu'un utilisateur est mineur, il active automatiquement des "protections standards pour les comptes d'adolescents".





Ces restrictions ne sont pas anodines :

Blocage de toutes les vidéos avec une restriction d'âge.

Désactivation de la personnalisation des publicités.

Activation par défaut des outils de "bien-être numérique" (rappels de pause, etc.).

Mise en privé par défaut des nouvelles vidéos mises en ligne.

Contrairement au "Mode restreint" que l'on peut activer ou désactiver, cette classification est imposée au niveau du compte.

Pourquoi YouTube durcit-il le ton maintenant ?

Cette offensive n'est pas un hasard. La plateforme est sous une pression réglementaire croissante pour mieux protéger les mineurs. L'ombre d'une amende de 170 millions de dollars infligée par la FTC (Federal Trade Commission) en 2019 pour collecte illégale de données sur des enfants plane toujours. En automatisant la détection, YouTube cherche à se prémunir contre de futures sanctions.





Toutefois, le déploiement massif et agressif de cette IA semble avoir des effets de bord importants, touchant un grand nombre d'adultes légitimes et provoquant une vague de frustration.

Comment prouver qu'on n'est pas un enfant ?

Une fois le compte signalé, il n'y a pas d'échappatoire. Pour retrouver un accès normal, l'utilisateur doit obligatoirement passer par un processus de vérification d'âge. Google propose plusieurs méthodes : fournir une copie d'une pièce d'identité officielle, utiliser une carte de crédit valide ou, dans certains cas, prendre un selfie de vérification.





Cette exigence place de nombreux utilisateurs dans une position inconfortable, forcés de choisir entre la protection de leur vie privée et l'accès à des contenus qu'ils consultaient librement depuis des années. Face au refus de certains, par principe ou par méfiance, la seule option reste de subir les restrictions.

Foire Aux Questions (FAQ)

Cette restriction est-elle la même chose que le "Mode restreint" ?

Non. Le Mode restreint est une fonctionnalité optionnelle que l'utilisateur peut activer et désactiver lui-même pour filtrer les contenus potentiellement inappropriés. La nouvelle mesure est une classification du compte imposée par l'IA de YouTube, qui ne peut être levée qu'en prouvant son âge.

Pourquoi mon compte a-t-il été signalé alors que je suis majeur depuis longtemps ?

L'IA de YouTube se base sur un ensemble de "signaux" qui restent flous. Même si la plateforme assure que le simple visionnage de contenus familiaux n'est pas un déclencheur, il semble que l'algorithme soit actuellement trop zélé et commette de nombreuses erreurs, classant à tort des adultes comme des mineurs.

Fournir ma pièce d'identité à Google est-il sûr ?

Google assure que le processus de vérification est sécurisé et que les données sont traitées conformément à ses politiques de confidentialité. Cependant, la nécessité de partager des informations aussi sensibles avec une entreprise de la tech pour un service qui était jusqu'alors librement accessible suscite une méfiance légitime chez de nombreux utilisateurs.