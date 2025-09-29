YouTube dévoile YouTube Labs, une nouvelle initiative " dédiée à l'exploration du potentiel de l'IA sur YouTube ". Cette plateforme permet à un nombre limité d'utilisateurs de tester en avant-première des fonctionnalités expérimentales.

La première expérience est Beyond the Beat. Des animateurs IA conçus pour " approfondir votre expérience d'écoute en partageant des histoires pertinentes, des anecdotes de fans et des commentaires amusants " directement dans l'application YouTube Music.

Un animateur IA pour YouTube Music

Avec Beyond the Beat, de courts extraits audio générés par IA sont insérés entre les morceaux, à la manière d'un animateur de radio traditionnel. Ces interventions visent à fournir du contexte sur les artistes ou les chansons écoutés via les mix et les radios de l'application.

L'approche rappelle celle du DJ IA de Spotify, même si l'outil de YouTube ne crée pas de playlists personnalisées à ce stade.

Pour les utilisateurs qui participent au test, un nouveau bouton avec le logo de Gemini apparaît sur l'écran de lecture, permettant de mettre en pause les commentaires pour une heure ou pour le reste de la journée.

Qui peut accéder aux nouvelles fonctionnalités IA ?

L'accès à YouTube Labs et à ses expériences est restreint. Il faut s'inscrire via la page dédiée YouTube.com/New, mais la sélection est limitée à un certain nombre de participants localisés aux États-Unis.

Une abonnement Premium n'est pas nécessaire pour s'inscrire au programme. YouTube précise que les fonctionnalités expérimentales peuvent être retirées à tout moment. Une stratégie habituelle pour recueillir des commentaires avant un éventuel déploiement plus large.

Une vague IA pour YouTube

Le lancement de YouTube Labs s'inscrit dans une accélération de l'intégration de l'IA sur l'ensemble de la plateforme.

Ces derniers mois, YouTube a déjà déployé ou présenté des outils de génération pour les Shorts, un carrousel de résultats de recherche enrichi par l'IA, un outil conversationnel pour obtenir des recommandations ou des résumés de vidéos.

Ce mouvement IA s'accompagne s'accompagne d'une politique plus stricte contre les contenus de faible qualité générés en masse.