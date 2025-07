Dans une communication datée du 21 juillet, Google a confirmé le démantèlement d'une vaste opération d'influence sur sa plateforme vidéo. Près de 11 000 chaînes YouTube ont été fermées au cours du deuxième trimestre 2025. Cette action s'inscrit dans le travail continu du Threat Analysis Group (TAG) de Google, chargé de lutter contre les campagnes de propagande, la désinformation et les cyberattaques les plus sérieuses à l'échelle mondiale. Cette vague de suppressions fait suite à une première intervention au premier trimestre, où plus de 23 000 comptes avaient déjà été ciblés.

Une purge de grande ampleur

Le volume de comptes retirés est significatif. Sur la première moitié de l'année 2025, ce sont plus de 30 000 chaînes associées à la Chine et la Russie qui ont été effacées, ce qui représente une hausse de 45 % par rapport à la même période l'an dernier. Le détail du second trimestre révèle l'ampleur du phénomène : plus de 7 700 chaînes étaient connectées à des opérations d'influence chinoises, et plus de 2 000 chaînes étaient, quant à elles, affiliées à des réseaux russes.

Un porte-parole de YouTube a déclaré que « les conclusions de la plus récente mise à jour sont conformes à nos attentes concernant ce travail régulier et continu ». Cette déclaration suggère que ces opérations de nettoyage sont désormais une composante standard de la modération sur la plateforme.

Des narratifs bien huilés

Les contenus diffusés par ces réseaux suivaient des lignes éditoriales précises. Les chaînes liées à la Chine, publiant en mandarin et en anglais, se concentraient sur la promotion de la République populaire de Chine et du président Xi Jinping, tout en commentant la politique étrangère américaine. Certaines de ces activités sont attribuées à un réseau connu sous le nom de "DragonBridge" ou "Spamoflage Dragon", qui génère de manière persistante de faux contenus pour saper la confiance envers le gouvernement américain. De leur côté, les canaux russes diffusaient en plusieurs langues des messages soutenant la Russie et critiquant l'Ukraine, l'OTAN et les pays occidentaux.

Le cas RT et les influenceurs américains

En mai, une action ciblée a visé un réseau spécifique lié à RT, le média d'État russe. Google a supprimé 20 chaînes YouTube, 4 comptes publicitaires et un blog. RT est accusé d'avoir financé la création de contenus par le biais de la société Tenent Media, basée au Tennessee. Des influenceurs conservateurs américains, connus pour leur soutien à Donald Trump, comme Tim Pool, Dave Rubin et Benny Johnson, auraient produit du contenu pour cette société en amont de l'élection présidentielle de 2024. Il faut rappeler que YouTube avait déjà commencé à bloquer les chaînes de RT en mars 2022, peu après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Une lutte globale contre la désinformation

Loin de se limiter à la Chine et la Russie, le rapport de Google fait aussi état du démantèlement de campagnes d'influence orchestrées depuis l'Azerbaïdjan, l'Iran, la Turquie, Israël, la Roumanie et le Ghana. Ces opérations visaient principalement des rivaux politiques ou participaient à la guerre des narratifs sur des conflits géopolitiques, comme celui opposant Israël et la Palestine. Cette démarche s'inscrit dans une tendance plus large du secteur technologique. Meta a par exemple annoncé la suppression d'environ 10 millions de profils usurpant l'identité de créateurs de contenu au premier semestre 2025, dans le cadre de sa lutte contre les contenus indésirables et pour promouvoir l'authenticité sur ses plateformes.