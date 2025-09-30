La hache de guerre est enterrée, mais à prix d'or. YouTube, filiale de Google, a accepté de verser 24,5 millions de dollars pour mettre un terme aux poursuites judiciaires engagées par Donald Trump. La plateforme avait suspendu le compte du président américain dans la foulée des émeutes du Capitole du 6 janvier 2021, invoquant un risque d'incitation à la violence.

En réponse, ce dernier avait attaqué le géant de la vidéo pour censure. Cet accord à l'amiable, qui suit une série de règlements similaires avec d'autres titans de la tech, marque un tournant dans la relation houleuse entre Trump et la Silicon Valley.

Pourquoi un tel accord maintenant ?

La réélection de Donald Trump en novembre a rebattu les cartes. Face à un président de nouveau en exercice, la perspective de longues et coûteuses batailles judiciaires s'est assombrie pour les géants de la tech. Un avocat de Trump l'a résumé sans détour : "S'il n'avait pas été réélu, nous serions au tribunal pour toujours".





Cet accord est donc perçu comme une démarche pragmatique de la part de YouTube pour éviter un conflit prolongé et potentiellement plus dommageable avec l'administration américaine, malgré des décisions de justice antérieures qui avaient largement conforté le droit des plateformes à modérer leur contenu.

Est-ce que YouTube est le seul à avoir payé ?

Non, et c'est là que se dessine une tendance de fond. Avant YouTube, Meta (Facebook) avait déjà signé un chèque de 25 millions de dollars en janvier pour des motifs identiques, tandis que X (anciennement Twitter) aurait conclu un accord à hauteur de 10 millions de dollars. Même des médias traditionnels comme ABC News et Paramount ont mis la main à la poche.





Ces règlements en série témoignent d'un climat d'apaisement, voire de soumission, des grandes entreprises face à un pouvoir politique qui n'hésite plus à utiliser l'arme judiciaire pour régler ses comptes. La Silicon Valley, autrefois en opposition frontale, semble désormais préférer la conciliation.

Où va cet argent et quel est l'impact de cette décision ?

La destination des fonds est très précise. Sur les 24,5 millions de dollars, 22 millions iront directement au "Trust for the National Mall", une fondation chargée de la construction d'une nouvelle salle de bal à la Maison Blanche. Le reste, soit 2,5 millions, sera distribué à d'autres plaignants associés à la plainte, comme l'American Conservative Union.





Au-delà de l'aspect financier, cet accord symbolise un changement de posture des géants du numérique, qui semblent désormais plus enclins à assouplir leur modération de contenu pour se concilier les bonnes grâces du pouvoir républicain, comme en témoigne la récente réintégration de comptes auparavant bannis pour désinformation.

Foire Aux Questions (FAQ)

Pourquoi le compte de Donald Trump avait-il été suspendu ?

Le compte YouTube de Donald Trump a été suspendu au lendemain des événements du 6 janvier 2021 au Capitole. La plateforme craignait que les vidéos de l'ancien président ne puissent être utilisées pour inciter à de nouvelles violences et a donc pris la décision de geler son activité.

Les autres réseaux sociaux ont-ils aussi payé ?

Oui, Meta (maison mère de Facebook) a conclu un accord de 25 millions de dollars en janvier 2025, et X (anciennement Twitter) aurait versé environ 10 millions de dollars pour mettre fin à des poursuites similaires pour censure intentées par Donald Trump.

Le compte YouTube de Donald Trump est-il toujours suspendu ?

Non. Comme la plupart des autres plateformes sociales, YouTube a depuis longtemps réactivé le compte de Donald Trump, bien avant que cet accord financier ne soit conclu.