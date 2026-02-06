C'est officiel. L'arrivée de la marque chinoise Zeekr sur le sol français est désormais datée pour le deuxième trimestre 2026. Pilotée par Rémy Aybaly, directeur de la filiale française, cette nouvelle offensive du groupe Geely ne se fera pas à la légère.

Elle s'appuiera sur une gamme de quatre modèles 100 % électriques et un réseau de concessions dédié pour s'attaquer frontalement au segment premium, jusqu'ici dominé par Tesla et les marques allemandes.

Quel est le calendrier et la stratégie de déploiement de Zeekr ?

L'agenda est précis. Les premières livraisons sont prévues entre avril et juin 2026. Zeekr ne vise pas des volumes massifs dès le départ, mais une croissance maîtrisée. L'objectif est de vendre environ 1 500 voitures la première année, puis d'accélérer pour atteindre 3 500 à 4 000 unités en 2027, avec une ambition à terme de 10 000 ventes annuelles.

Pour y parvenir, la marque mise sur un maillage territorial rapide et indépendant. Contrairement à ses cousines Volvo et Polestar, Zeekr développera son propre réseau. Entre 25 et 30 points de vente sont prévus dès le lancement, un chiffre qui devrait grimper à 50 en 2027, complété par un réseau d'après-vente deux fois plus dense. La marque s'appuiera sur des grands groupes de distribution déjà bien implantés dans les principales régions.

Quels modèles seront disponibles au lancement en France ?

Zeekr ne débarque pas avec un unique modèle d'appel, mais bien avec une gamme complète de quatre modèles électriques pour couvrir différents segments. Une stratégie claire pour séduire une clientèle en quête de technologie et de prestations de haut niveau, sans les prix des constructeurs historiques allemands. La grille tarifaire agressive se veut être un argument de poids.

Voici la gamme qui sera proposée au lancement :

Zeekr X : Le crossover compact, cousin technique du Volvo EX30 mais plus grand, visera les gros volumes avec un prix de départ annoncé sous les 38 000 €.

Le crossover compact, cousin technique du Volvo EX30 mais plus grand, visera les gros volumes avec un prix de départ annoncé sous les 38 000 €. Zeekr 7GT : Un break de chasse plus accessible, affiché autour de 46 000 €.

Un break de chasse plus accessible, affiché autour de 46 000 €. Zeekr 7X : Un SUV familial spacieux, positionné à partir de 53 000 €.

Un SUV familial spacieux, positionné à partir de 53 000 €. Zeekr 001 : Le porte-étandard, un grand break de chasse premium facturé environ 60 000 €.

Quel impact cette arrivée aura-t-elle sur le marché automobile français ?

L'arrivée de Zeekr s'inscrit dans une vague de fond où de nombreux constructeurs chinois comme BYD, MG, ou encore Xpeng, tentent de s'imposer en Europe. La particularité de Zeekr est son positionnement premium assumé, visant directement les parts de marché de Tesla. Une concurrence qui promet d'intensifier la guerre des prix et de l'innovation.

Pour le consommateur en France, cette nouvelle concurrence est une excellente nouvelle. Elle élargit l'offre de véhicules performants et bien équipés à des tarifs plus contenus. Mais pour les acteurs historiques, le défi est de taille. Zeekr, adossé à la puissance du groupe Geely, a les moyens de ses ambitions et compte bien s'installer durablement dans le paysage automobile.

Foire Aux Questions (FAQ)

Où pourra-t-on essayer et acheter une voiture Zeekr ?

Les essais et les achats se feront via le réseau de 25 à 30 concessions prévues dès 2026. La liste précise des villes n'est pas encore connue, mais la marque couvrira les principales régions françaises en s'appuyant sur des distributeurs établis.

Zeekr est-elle une marque fiable ?

Zeekr fait partie du groupe Geely, propriétaire de marques reconnues comme Volvo et Polestar, avec lesquelles elle partage des plateformes techniques. Cette proximité technologique est un gage de sérieux et de qualité, même si la marque devra faire ses preuves sur le long terme en Europe.

Les modèles Zeekr seront-ils éligibles au bonus écologique ?

La question reste ouverte. Avec une production en Chine, les modèles Zeekr ne devraient pas être éligibles au bonus écologique actuel, qui prend en compte l'empreinte carbone de la production. Cependant, le modèle le plus accessible, le Zeekr X, pourrait rester compétitif même sans cette aide.