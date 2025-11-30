C'est le coup d'envoi d'une période charnière pour les amateurs d'énergie verte et d'autonomie. Du 21 novembre au 31 décembre 2025, le fabricant Zendure lance une offensive tarifaire majeure sur l'ensemble de ses solutions de stockage photovoltaïque dans le cadre du Black Friday.

L'objectif est de démocratiser l'accès aux batteries domestiques via des remises allant jusqu'à près de 30 % sur des équipements phares comme le SolarFlow 2400 AC ou le système Hyper 2000. Une opportunité stratégique pour réduire sa facture d'électricité alors que les tarifs de l'énergie continuent de jouer aux montagnes russes. Il ne s'agit plus simplement de produire de l'énergie, mais de la conserver intelligemment pour ne plus rien gaspiller.

Pourquoi le SolarFlow 2400 AC change-t-il la donne pour les toitures ?

Le problème majeur du solaire résidentiel a toujours été le décalage temporel. Vous produisez à midi, vous consommez à 20h.

C'est là que le SolarFlow 2400 AC intervient (voir notre test). C'est la première fois que ce modèle subit une baisse de prix aussi agressive. Conçu spécifiquement pour les propriétaires disposant déjà de panneaux solaires sur le toit mais sans solution de stockage, ce système couplé au courant alternatif (AC) est une petite révolution d'efficacité.

Il ne s'agit pas d'une simple batterie. Le système embarque une technologie au carbure de silicium assurant une efficacité de 96,5 %. Concrètement, cela signifie moins de perte de chaleur et plus d'électricité utilisable le soir.

Avec sa capacité modulaire démarrant à 2,88 kWh et pouvant grimper jusqu'à 17,28 kWh, il s'adapte à la taille du foyer. L'installation est "Plug & Play", ce qui évite les frais d'installateurs souvent prohibitifs. C'est la brique manquante pour transformer une installation solaire passive en une véritable centrale pilotable.

Le balcon peut-il vraiment devenir une centrale électrique autonome ?

Pour les locataires ou ceux qui vivent en appartement, l'équation est souvent complexe. Zendure répond à cette problématique avec le SolarFlow 800 Pro (voir notre test du SolarFlow 800). C'est le premier système de stockage pour balcon alimenté par l'IA. Il permet de connecter jusqu'à quatre panneaux (jusqu'à 2640 W d'entrée solaire, ce qui est énorme pour un balcon) et de stocker le surplus dans une batterie AB2000X.

L'intérêt ici réside dans la flexibilité. On pose, on branche, et le système gère le reste grâce au ZENKI HEMS (Home Energy Management System). Si vous n'êtes pas chez vous, l'énergie part dans la batterie plutôt que d'être injectée gratuitement dans le réseau. Le soir, quand le prix du kWh est au plus haut, c'est votre batterie qui prend le relais.

Vous trouverez également le SolarFlow 800 Plus qui intègre pour sa part un onduleur intelligent de 800 W et une batterie de 1,92 kWh, extensible jusqu’à 11,52 kWh avec cinq batteries AB2000X/L supplémentaires.

Sa batterie LiFePO₄ 48 V intégrée réduit les pertes d’énergie jusqu’à 25 %. Deux MPPT de 750 W optimisent la production même en faible luminosité, tandis que le démarrage en basse tension à 14 V améliore la génération d’énergie de 10 à 20 % par rapport aux micro-onduleurs classiques de 18 V. Le contrôle précis de la puissance par paliers de 1 W, avec un temps de réponse inférieur à trois secondes, garantit une utilisation particulièrement efficace de l’énergie.

Une foule de remises sur les packs pour le Black Friday

Pour cette édition 2025, la marque a clairement décidé de sacrifier une partie de ses marges pour gagner des parts de marché.

C'est sur la page dédiée aux promotions Zendure Black Friday que l'on constate l'ampleur de l'opération, avec des baisses de prix significatives sur les bundles les plus populaires.

Voici les offres phares disponibles actuellement :

À noter qu'en plus de ces tarifs affichés, il est possible de cumuler des codes de réduction supplémentaires valables jusqu'au 31 décembre 2025 : XK99X5 pour le site officiel et UQAS2L3F pour Amazon sur la boutique officiel Zendure, offrant chacun 5% de rabais additionnel.

L'intelligence artificielle est-elle indispensable pour gérer son énergie ?

Acheter des panneaux et une batterie ne suffit plus. L'enjeu de 2025, c'est le pilotage. Tous les modèles SolarFlow et Hyper 2000 intègrent le ZENKI HEMS. Ce n'est pas un gadget marketing.

Ce système analyse votre consommation, la météo locale et, surtout, les tarifs dynamiques de plus de 700 fournisseurs d'énergie européens.

Le système peut décider d'acheter de l'électricité au réseau quand elle est bon marché (la nuit ou lors de pics de production éolienne) pour la stocker, et la restituer quand les prix flambent. Selon Zendure, cette gestion intelligente par IA permet de réduire les coûts d'électricité jusqu'à 42 % grâce à l'utilisation optimale des tarifs "Time-of-Use" (TOU).

L'utilisateur garde la main via l'application, mais l'automatisation transforme la gestion énergétique en un processus passif et rentable.

En conclusion, ce Black Friday sur le site officiel ou sur Amazon marque peut-être le point de bascule où le stockage domestique cesse d'être un luxe pour technophiles pour devenir un standard économique rationnel. Avec des tickets d'entrée sous la barre des 1000 euros pour des systèmes complets, le retour sur investissement se mesure désormais en mois plutôt qu'en décennies.