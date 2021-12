Affichage dynamique : l'outil parfait pour renouveler l'expérience du shopping

Avec le digital, les vitrines et espaces d’exposition changent de dimension en accueillant des écrans et de l’affichage dynamique. Ces nouveaux moyens renouvellent les supports publicitaires et la présentation des entreprises, avec l’ambition d’améliorer le chiffre d’affaires.

La vitrine et la présentation en rayons sont des éléments essentiels dans le développement d’un commerce de vente au détail ou de services et les améliorations techniques permettent désormais d'offrir un marketing tourné vers le numérique.

Dans cette évolution rapide, l’Affichage dynamique peut proposer un nouveau type d’expérience, à la fois en phase avec les changements rapides de tendances, mais aussi avec les nouvelles attentes des consommateurs.

La technologie se fait chaque jour plus abordable et pratique à exploiter, permettant de déployer de petits et grands écrans ou des tablettes qui peuvent alors habiller une vitrine ou un espace de vente en mettant l’accent sur les produits ou des opérations promotionnelles.

La gestion des affichages peut être planifiée depuis un outil d'édition sur un simple ordinateur et est totalement paramétrable, avec un contrôle direct des campagnes de communication.

Capter l'attention, générer de l'émotion

Plus qu’un simple habillage, l’affichage numérique peut devenir un élément marketing incontournable pour séduire le public. Les atouts sont nombreux : une présentation attractive, colorée et mieux mémorisée que d’autres médias, une mise à jour des contenus qui peut se faire rapidement et régulièrement, la possibilité d’orienter les ventes vers certains produits pour favoriser l’achat impulsif ou encore dans certains cas l’expérience interactive si l’écran dispose des outils adéquats (écran tactile, caméra…).

L’expérience peut aussi s’étendre à des tablettes présentant les produits plus en détail et aidant à déclencher la décision d'achat tout en apportant une information supplémentaire par rapport à une simple présentation en rayon.

En captant le regard par un affichage lumineux, coloré et éventuellement animé, il est plus facile de se faire connaître (pour les vitrines et panneaux publicitaires) ou de faire découvrir un produit, mais aussi de générer du trafic au gré des événements (soldes, promotions, opérations flash…), en complément des outils marketing habituels.

Il faudra évidemment bien penser le positionnement des écrans et de leurs contenus pour générer un impact maximal, ce qui offrira de multiples avantages au-delà de l'augmentation du chiffre d'affaires en ayant un impact positif sur le client.

Pour atteindre cet objectif, il vaudra mieux avoir en amont étudié le profil des consommateurs et généré un parcours client bien établi, fluide et sans couture, en anticipant leurs attentes, mais aussi les freins potentiels à l’acte d’achat.

Renouveler l'expérience de la vitrine, créer de l'engagement

L’affichage digital apporte également une image moderne et renforce les codes d’un shopping plus moderne qui peut être amplifié grâce aux réseaux sociaux et aux interactions avec les consommateurs, ce qui demande toutefois une certaine réactivité et une vigilance qu’il faut pouvoir déployer.

Rien de pire que des messages (positifs comme négatifs) laissés sans réponse ou traités trop tardivement ! Cette phase préparatoire peut s’organiser avec des professionnels et des cabinets-conseils qui sauront analyser les projets et proposer les bonnes solutions techniques.

Puissant outil marketing, l'affichage dynamique peut se révéler très efficace s’il est bien compris et mis en oeuvre de façon intelligente. Il ne s’agit pas d’assommer le client d’images et de sons, mais bien de l’accompagner dans son parcours d’achat en lui apportant de l’information pertinente et des moyens d’interaction qui augmenteront une satisfaction qui pourra rejaillir de diverses façons (fidélisation, bouche-à-oreille, réseaux sociaux, charge émotionnelle sur les valeurs et l’engagement de la marque…).