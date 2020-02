Avec Maveric, Airbus dévoile son avion du futur

Il ne fait encore que 2 x 2,5 m pour 2,25 m2 mais le concept Maveric (Model Aircraft for Validation and Experimentation of Robust Innovative Controls) montre déjà l'avenir de l'aviation vu par le groupe Airbus.

C'est au salon aéronautique de Singapour que le groupe dévoile une prochaine génération d'avion de ligne qui prendra la forme...d'une aile volante. Ce profil doit contribuer à réduire la consommation de carburant de 20% et son fuselage plein ouvre la voie à de nouveaux systèmes de propulsion mais aussi à un habitacle repensé et modulaire pour les passagers, un concept déjà exploré pour les designs actuels des avions de ligne.

Airbus est toujours en phase de test sur des maquettes après un premier essai en vol l'an dernier et les c'est d'ici la fin du deuxième trimestre 2020 que la firme décidera si elle passe à l'étape suivante avec des prototypes plus volumineux.

Si le projet se poursuit, une présentation officielle d'un avion de ligne issu de Maveric est pressentie vers 2025 avant une mise en service autour de 2030.

Dans le cadre de son programme de recherche AirbusUpNext, plusieurs approches sont à l'étude, de l'E-Fan X à propulsion hybride au fello' flight (vol en formation en V pour réduire la consommation de carburant) en passant par les taxis volants autonomes ATTOL (Autonomous Taxi Take-Off & Landing).