Petit prix sur les AirPods 2, les écouteurs de la marque Apple, mais aussi sur du Dell, Lenovo, HP, LG...

Aujourd'hui, les écouteurs Apple AirPods 2 bénéficient d’une belle réduction sur le site Rakuten.

De type intra-auriculaire, ils sont dotés d’une tige pour un meilleur maintien sur l’oreille. Les écouteurs sont vendus avec leur boite de rangement permettant aussi de les recharger. De plus, ils détectent quand vous les enlevez de vos oreilles pour mettre votre musique en pause.

Ils profitent d'une connexion deux fois plus stable et plus rapide grâce au Bluetooth. Pour finir, les écouteurs peuvent être utilisés pendant maximum 24 heures avec une écoute de 5 heures par écouteur grâce au boitier.

Sur le site Rakuten, les écouteurs Apple AirPods 2 sont au tarif de 119 € au lieu de 179 € avec le code de RAKUTEN10 et la livraison gratuite.



Voici notre sélection du jour que nous avons dégoté sur plusieurs sites :

Smartphone

PC portable

Écran PC

Clavier

SSD

Casque



Et d'autres bons plans sont présents sur notre site comme l'aspirateur yeedi vac Max qui aspire son prix pour les soldes avec notre sélection du jour ou encore cinq offres de folie pour la troisième démarque.