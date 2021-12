La liseuse Kindle à 65€, les AirPods 3 à 169€ ou encore les Jabra Elite 85t à 170 €

Aujourd'hui, de très belles réductions sur trois produits avec les écouteurs AirPods 3 et les Jabra Elite 85t mais aussi la liseuse Kindle d'Amazon.

Commençons par les écouteurs sans fil AirPods 3 d'Apple qui profitent d'une belle réduction chez AliExpress

Ils sont certifiés IPX4 permettant une résistance à la transpiration et aux éclaboussures d'eau. De plus, les AirPods 3 disposent d'une autonomie d'au moins 6 heures d'écoute auquelles on rajoute 30 heures avec le boîtier de charge compatible MagSafe.

L'audio spatial avec suivi de tête dynamique fait son apparition, tout comme la technologie Adaptive EQ pour l'égalisation adaptative. Pour finir, ils sont compatibles avec l'assistant Siri.

Sur AliExpress, les écouteurs AirPods 3 sont au prix réduit de 169 € au lieu de 199 € avec le code SDFRA20 et la livraison gratuite depuis la France.

Continuons avec la liseuse électronique Kindle d’Amazon qui nous offre aussi une bonne réduction chez Amazon.



Elle est dotée d'un écran tactile de 6 pouces rétroéclairé d’une dimension de 160 mm x 113 mm x 8,7 mm qui occupe 62,3 % de la surface totale avec une définition de 167 PPP en 800 px x 600 px. Elle possède 8 Go de mémoire de stockage.

Les formats de lecture pris en compte par la Kindle sont TXT, PDF, MOBI non protégé, PRC natif, HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP, AZW3, KFX et AZW. Pour info, le format ePub n’est pas compatible.

Sur Amazon, la liseuse Kindle est au prix de 65 € au lieu de 80 € avec la livraison gratuite.





Finissons avec les écouteurs Jabra Elite 85T qui profitent d’une très belle ristourne.

Ils sont de type intra-auriculaires True Wireless et proposent une réduction de bruit active avancée avec des 6 microphones qui optimisent le résultat. On note la présence d'un bouton sur chaque écouteur. De plus, ils se connectent à l’application Jabra MySound+ pour proposer des réglages avancés du son.

Les écouteurs sont compatibles Bluetooth 5.0. Pour finir, l'autonomie de chaque écouteur est de 5,5 heures par charge avec la réduction de bruit active. Le boitier de recharge permet d'augmenter l’autonomie pour atteindre de 25 à 31 heures au total, il est compatible charge à induction.

Sur Amazon, les écouteurs Jabra Elite 85T sont au prix exceptionnel de 170 € au lieu de 250 € avec la livraison gratuite.





