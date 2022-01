Les écouteurs Lenovo LP40 à réduction de bruit à 10 €, mais aussi des PC, des tablettes graphiques...

Aujourd'hui, AliExpress met en avant les écouteurs Lenovo LP40 avec réducteur de bruit pour 10 €

De type intra-auriculaire, ils sont petits et faciles à transporter. Sur leur tige, vous pouvez en tapotant dessus pour mettre vos musiques sur pause, régler le volume ou encore invoquer Siri. De plus, les écouteurs sont certifiés IPX5 permettant de faire de la course sous la pluie sans problème.

Son double diaphragme permet d'atténuer les sons environnants et permet d'avoir des conversations claires et de parler sans dérangement. Côté batterie, chaque écouteur est doté d'une batterie de 40 mAh offrant jusqu'à 3 heures de musique. Ils sont accompagnés de leur boitier avec une capacité de 300 mAh offrant jusqu'à 24 heures maximaux.

Sur AliExpress, les écouteurs Lenovo LP40 sont au prix de 10 € avec le code SDFRJ014 avec la livraison gratuite.



