Trois prix CASSÉS avec le Roborock S7, le Samsung Galaxy S21+ et l'écran PC AOC 24B2XHM2

Commençons avec le robot aspirateur Roborock S7 qui est en réduction sur le site de la Fnac

Doté d’un télémètre laser, ce dernier lui permet de cartographier votre maison avec précision. De plus, sur le dessus, on note la présence de trois boutons pour un retour base, pour l’éteindre ou l’allumer et enfin pour effectuer un lavage localisé. Sous le capot, le robot est équipé de deux réservoirs dont un à poussières de 0,4 l et un second à eau de 0,3 l.

Le Roborock S7 peut être contrôlé grâce à son application qui permet de limiter les zones à laver en intégrant des murs virtuels ou encore de le programmer en sélectionnant des zones de lavage. Enfin, il est doté d'une batterie de 5200 mAh qui offre une autonomie de 3 heures permettant de nettoyer une maison de 250 m².

L'aspirateur Roborock S7 est au prix réduit de 498 € au lieu de 599 € avec la livraison gratuite depuis la France.



Continuons avec le smartphone Samsung Galaxy S21+ qui est doté d'un écran Dynamic AMOLED de 6,7" avec une définition de 2400 pixels x 1080 pixels et une fréquence d’affichage de 120 Hz. Ce smartphone est propulsé par le SoC Exynos 2100 accompagné de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne.

Du côté de la photographie, vous pouvez observer un triple capteur photo à l’arrière du téléphone avec un module principal de 64 mégapixels et deux autres modules de 12 MP. Pour faire des selfies, le capteur photo frontal est de 10 mégapixels.

Il est aussi équipé d’une batterie de 4800 mAh, ce qui lui donne une autonomie de plus de 14 h. Ce Samsung Galaxy est compatible à la recharge sans fil et à la charge rapide.

Sur Amazon, le smartphone Samsung Galaxy S21+ 128 Go est au prix de 799 € au lieu de 1059 € avec la livraison gratuite.





Finissons avec l'écran PC AOC 24B2XHM2 qui profite aussi d'une belle réduction sur le site de Cdiscount.

Ce dernier affiche une dalle LCD de 24" avec une définition de 1920 x 1080 pixels, un taux de rafraichissement de 75 Hz et un taux de luminosité de 250 cd/m². L'écran profite aussi d'un rétroéclairage LED.

On note la présence d'un port VGA, d'une prise HDMI et d'une prise casque. Sa durée de vie annoncée est de 50 000 heures. L'écran profite aussi de la technologie Blue Light qui réduit la couleur bleue nuisible de l'écran.

L'écran PC AOC 24B2XHM2 est au prix de 120 € au lieu de 190 € sur Cdiscount avec la livraison gratuite.



