Les AirPods Pro à 183 €, mais aussi les AirPods 2, Huawei MateBook 2020, iPhone SE 2020 ...

Les AirPods Pro ont ont fait d'Apple la marque la plus vendeuse d'écouteurs True Wireless Stereo.

Le bon plan du jour concerne les Airpods Pro d'Apple qui intègrent un système de réduction active de bruit grâce à deux micros et un traitement logiciel continu, pour une expérience sonore optimisée pour la musique comme les conversations. Ces écouteurs d'Apple sont étanches (transpiration et eau) permettant de les utiliser sans risque pour le sport et les activités d'extérieur.

L'autonomie est de 5 heures sans réduction de bruit et de 4,5 heures avec, mais grâce au boîtier qui sert aussi de système de recharge, l'autonomie totale est de 24 heures, tandis que la charge se fait sans fil grâce à sa compatibilité Qi ou via une connectique Lightning. Les écouteurs sont également compatibles avec l'assistant numérique Siri.

Les écouteurs sans fil AirPods Pro d'Apple sont à 183 € au lieu de 279 € chez Rakuten avec le coupon RAKUTEN15



Vous pourrez également retrouver d'autres promotions chez les autres e-commerçants :

