AliExpress : jusqu'à -70% pour son 12e anniversaire avec des promotions de FOLIE

À partir du 28 mars et jusqu'au 2 avril 2022, AliExpress célèbre son anniversaire avec de très bonnes réductions sur des centaines de produits. Voici les offres à ne pas rater.

AliExpress fête son 12e anniversaire et lance à partir du lundi 28 mars à 9h, des bons plans incontournables avec énormément de réductions sur énormément de produits que propose le commerçant.

Les réductions que propose AliExpress peuvent aller jusqu'à 70 %, elles sont accompagnées de codes promo limités, et de stock dans les entrepôts européens avec une livraison en moins de 5 jours, le tout sur des marques internationales.

Si vous aviez mis des articles dans votre panier avant le 28 mars, il ne vous reste plus qu'à le valider avant que le stock s'épuise et si vous ne l'avez pas fait, dépêchez-vous avant qu'il ne reste plus rien ! L'intégralité des offres se trouve sur la page spéciale d'AliExpress.

Voici la liste des coupons de réduction que vous pourrez utiliser pour cette occasion:

1 € de remise dès 5€ d'achat avec le code 328FR01

4 € de remise dès 20€ d'achat avec le code 328FR04

7 € de remise dès 50€ d'achat avec le code 328FR07

15 € de remise dès 110€ d'achat avec le code 328FR15

22 € de remise dès 149€ d'achat avec le code 328FR22

30 € de remise dès 199€ d'achat avec le code 328FR30

45 € de remise dès 299€ d'achat avec le code 328FR45

60 € de remise dès 399€ d'achat avec le code 328FR6



À noter que nous avons obtenu un code dédié GNT15 qui vous permettra d'obtenir 15 € de remise dès 110 € d'achat.





Nous avons répertorié les pages dédiées à l'opération :

Et voici ci-dessous notre sélection :

Smartphone

Son

Maison

Tablette

Souris



Tous ces produits sont expédiés gratuitement depuis la France avec une livraison sous 5 jours.





