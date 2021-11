Black Friday chez Wiko : la marque française propose de nombreuses promotions sur ses smartphones

Wiko est une marque française de smarphones fondée en 2011. Aujourd'hui, la marque est présente dans plus de 30 pays et est classée dans le top 5 des marques de téléphone en France.

Pour fêter le Black Friday, Wiko propose plusieurs smartphones à prix cassé, comme par exemple le pack smartphone Power U30 128 Go + les écouteurs WiBUDS Pocket.

Le smartphone Wiko Power U30 est doté d'un écran de 6,82" avec une définition de 720 x 1640 pixels. Il intègre le SoC MediaTek G35 avec 4 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage, et possède une grosse batterie de 6000 mAh qui assure une autonomie de 4 jours en une seule charge.

Le mobile dispose d'une triple caméra avec un capteur principal de 13 MP et un capteur de 8 MP pour faire des selfies. Android 11 est installé sur le smartphone pour profiter de toutes les applications du PlayStore.

Vous trouverez sur le site officiel de Wiko le pack Power U30 128 Go + les écouteurs WiBUDS Pocket au prix réduit de 170 € au lieu de 200 € avec la livraison gratuite depuis la France



D'autres bons plans sont disponibles sur leur site :



Vous pouvez consulter l'intégralité des offres sur cette page dédiée du site de Wiko avec d'autre smartphone, écouteurs...



Et vous trouverez également d'autres bons plans dédiés Black Friday avec les meilleures offres chez Apple, Huawei, Samsung, OnePlus, Honor ou encore Orange.