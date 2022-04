AliExpress : pluie de bons de réduction sur des smartphones, casques, drones, aspirateurs, PC...

Du 25 au 28 avril 2022, AliExpress lance l'opération "La place" en proposant des produits à prix réduit, mais aussi en offrant 4 bons de réduction supplémentaire. Pendant ces quelques jours, vous bénéficiez de la livraison gratuite en 3 à 7 jours.

Voici les quatre codes :

5€ dès 50 € avec le code LAPLACE05

10 € des 100 € avec le code LAPLACE10

19 € des 199 € avec le code LAPLACE19

29 € des 299 € avec le code LAPLACE29

Vous pouvez consulter l'intégralité des offres sur la page dédiée d'AliExpress "La place".

Prenons par exemple la tablette tactile Lenovo Tab P11 qui bénéficie d'une belle réduction sur AliExpress.

Elle est dotée d'un écran IPS de 11 pouces avec une définition de 2000 x 1200 pixels. Elle est équipée de quatre haut-parleurs compatibles Dolby Atmos. Elle intègre le SoC Snapdragon 662 de Qualcomm avec jusqu'à 6 Go de RAM LPDDR4x et 128 Go de stockage UFS 2.1.

La batterie de 7500 mAh est accompagnée d'une charge rapide 20 W. Elle intègre aussi un capteur photo de 8 mégapixels à l'avant, et d'un capteur photo de 13 mégapixels à l'arrière. Pour finir, elle est compatible WiFi et Bluetooth 5.0.

Sur AliExpress, la tablette tactile Lenovo Tab P11 est au prix de 149 € au lieu de 241 € avec le code LAPLACE10 et le coupon vendeur.



Voici notre sélection des meilleurs bons plans de l'opération "La place" :

Smartphone

PC portable

CHUWI Gemibook Pro à 300 € avec le code LAPLACE29 (14", N5100, 8 Go RAM, 256 Go SSD)





Tablette tactile

Casque

Écouteurs

Montre connectée

Enceinte

Mifa A90 à 65 € avec le code LAPLACE05





Maison

Dreame V11 SE à 233 € avec le code LAPLACE19





Trottinette électrique

Divers

