Un bon mobile à moins de 160 € ? Le TCL 30 SE débarque !

Aujourd'hui, nous mettons en avant un nouveau smartphone de la marque TCL avec le modèle 30 SE. Ce dernier est doté d'un écran NXTVISION de 6,52" avec un rapport d'aspect de 20:9 et une définition d'écran de 700 x 1600 px offrant une image claire avec de très beaux contrastes. Il possède plusieurs modes pour le confort des yeux comme le soin des yeux.

Le mobile intègre le SoC Helio G25 alimenté par la technologie Hyper Engine qui offre des performances fluides et améliore la consommation électrique et les connexions. Le processeur est accompagné de 4 Go de RAM et de 64 ou 128 Go d'espace de stockage. Il est possible de mettre deux cartes SIM et une carte mémoire de 512 Go supplémentaire.

Au niveau de la photographie, nous notons la présence d'un triple capteur avec en principal, un module de 50 MP (F/1,85), un capteur de profondeur de 2 MP (F/2,4) et un dernier pour faire de la macro. Sur l'avant, pour faire des selfies, vous profitez d'un objectif de 8 mégapixels (F/2,0). Avec un geste de la main, l'appareil prend une photo avec un compte à rebours de 2 secondes.

Pour finir, le TCL 30 SE embarque une grande batterie de 5000 mAh accompagnée d'un chargeur 15 W qui permet de recharger votre smartphone rapidement. Il est compatible avec la technologie WiFi et Bluetooth 5.0.

