AliExpress à la conquête du marché français : toujours plus vite, toujours plus fort

Le commerce en ligne évolue de plus en plus vite et un acteur prend de plus en plus de place en Europe et notamment en France : le géant chinois Alibaba et sa plateforme internationale Aliexpress.

Il est bien loin le temps où l'importation de produits depuis la Chine était réservée aux professionnels. La mondialisation et le développement du commerce en ligne ont créé un terrain favorable à l'émergence de grands acteurs parmi lesquels Alibaba, géant du commerce en ligne en Asie (l'équivalent d'Amazon en encore plus gros) qui étend son empire à travers le monde.

Depuis plusieurs années, le groupe Alibaba tente de s'implanter en France avec une stratégie à axes multiples. C'est principalement via son marketplace Aliexpress que le groupe est connu dans l'hexagone, un site qui réalise plus de 12,5 millions de visiteurs uniques par mois dans notre pays.

Les investissements sont nombreux pour réussir ce tour de force et changer les habitudes des Français plus à même de se tourner vers les grosses plateformes françaises comme Fnac / Darty et Cdiscount ou même vers l'américain Amazon. Les campagnes de publicité sont ainsi renforcées sur les réseaux sociaux et également à la télévision, mais depuis peu, AliExpress est également physiquement implantée en France. L’intérêt est de réduire ses temps de livraison et l'ouverture en septembre de son premier centre de tri en France y contribue fortement avec des colis livrés toujours plus rapidement.

Sebastien Badault, directeur général du site pour la France explique ainsi " Au départ, AliExpress était piloté depuis la Chine, à présent on a une équipe importante à Paris qui travaille sur ce marché et on recrute sur place".

Des équipes sur place, mais aussi un recrutement au niveau des vendeurs, la relocalisation de stocks directement en Europe ou en France pour une livraison accélérée, l'absence de TVA supplémentaire sur la facturation, ou même les retours gratuits.

Ainsi, désormais, 30% des marques de la plateforme sont européennes, elles étaient tout simplement inexistantes en 2018 lorsque le site est arrivé en France.

De même, AliExpress intensifie son développement en France et a déjà dépassé cet été le cap du millier de vendeurs français, et ce chiffre ne cesse de progresser depuis.

Pour aller encore plus loin et se rapprocher des Français, AliExpress noue également des partenariats stratégiques, notamment avec Mondial Relay qui permet par exemple de retirer ses colis dans des commerces de proximité, ou même dans des casiers automatisés (service récemment mis en avant par le groupe de transport).

Mais AliExpress s'inspire également d'Amazon et disposera prochainement de ses propres lockers, qui seront principalement installés dans les enseignes Match. D'ici la fin de l'année, ce sont ainsi 650 casiers dédiés à AliExpress qui seront accessibles en France.

Enfin les investissements du groupe se font également dans la communication : AliExpress s'invite à la télévision française en sponsorisant certains programmes comme Koh Lanta sur TF1, ou dans les stades en s'affichant sur les maillots de l'Olympique Lyonnais...

AliExpress pourrait ainsi prochainement concurrencer un peu plus Amazon. Le groupe pourrait rapidement faire de l'ombre à un autre géant du secteur : eBay dont l'activité en France est en baisse, une situation qui s'explique en partie par le transfert de certains revendeurs français vers la plateforme chinoise.

Pour ceux qui découvrent AliExpress, sachez que la plateforme n'a rien à envier à Amazon, et que si vous choisissez bien les revendeurs, il n'y aura aucun souci de livraison ou de garantie. Nous vous conseillons d'une part de consulter cette page dédiée sur leur site, ou bien nos propres bons plans comme par exemple celui publié hier avec notamment le Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE à partir de 259 €, le OnePlus 9 à 399 € ou encore les AirPods 3 à 169 € !