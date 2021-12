Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE à partir de 259 €, mais aussi OnePlus 9 à 399 €,...

Aujourd'hui, le smartphone Xiaomi 11 Lite 5G NE profite à nouveau d'une belle réduction chez AliExpress. Il est équipé d'un écran AMOLED de 6,55" pour une définition de 2400 x 1080 pixels, une fréquence d'affichage de 90 Hz et un taux d'échantillonnage tactile de 240 Hz. Avec sa charge rapide de 33 W et sa batterie de 4250 mAh, votre smartphone vous accompagne pendant plus de 21 h en communication.

Le Xiaomi 11 Lite 5G NE est propulsé par le SoC Snapdragon 778G accompagné de 6 ou 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne. Il est aussi compatible avec les connexions 5G, WiFi 6 et Bluetooth 5.2.

Pour finir, l'arrière du smartphone est équipé d'un triple capteur photo avec un module principal de 64 MP et de deux autres modules de 8 et 5 MP. Pour faire des selfies, on remarque un capteur de 16 mégapixels.

Sur AliExpress, le smartphone Xiaomi 11 Lite 5G 6+128 Go est au prix de 259 € au lieu de 399 € (369,90 € à son lancement) avec le code SDFRD069 et la version 8+128 Go est au prix de 279 € au lieu de 370 € (399,90 € à son lancement) avec le code SDFRD069.



On trouve aussi le OnePlus 9 8+128 Go au prix de 399 € au lieu de 569 € (719 € au lancement) avec le code SDFRN40 (version bleu clair + 10 € pour les autres coloris) et la version 12+256 Go à 449 € au lieu de 669 € avec les mêmes coloris) avec le code SDFRN40.

Les AirPods 3 profitent aussi d'une réduction, affichant 169 € au lieu de 199 € avec le code SDFRA20

Et n'hésitez pas à consulter nos autres bons plans comme Cdiscount Mobile qui propose 4 forfaits mobiles dont un 200 Go de data à moins de 10 € par mois ou encore le programme du mois de janvier chez Disney+.