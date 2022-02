La tablette tactile Teclast P20HD passe sous la barre des 100 € avec une sélection de bons plans.

Aujourd'hui, la tablette tactile Teclast P20HD profite d'une très belle réduction sur le site d'AliExpress.

Elle est dotée d'une dalle IPS de 10,1" avec une définition de 1920 x 1200 pixels. Elle intègre le SoC Unisoc Octa Core avec 4 Go de RAM et 64 Go d'espace de stockage. Android 10 est installé sur la tablette.

Vous profitez aussi à l'arrière d'un module photo de 5 MP et à l'avant 2 MP. La Teclast P20HD est équipée d'une batterie de 6000 mAh, vous offrant 7 heures d'autonomie. Côté réseau, vous profitez du WiFi, du Bluetooth, et de la 4G.

Sur AliExpress, la tablette tactile Teclast P20HD est au prix de 99,85 € avec le code SDFRJ284 avec la livraison gratuite depuis l'Espagne.





Pour rappel, jusqu'au 4 février 9 h, une série de codes est disponible sur le site d'AliExpress :

8 € offerts dès 50 € avec le code LAPLACE08

15 € offerts dès 100 € avec le code LAPLACE15

26 € offerts dès 199 € avec le code LAPLACE26

40 € offerts dès 299 € avec le code LAPLACE40



