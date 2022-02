Économisez 450 € sur le PC portable Dell XPS 15, avec notre sélection de bons plans (Xiaomi 11 lite...)

Aujourd'hui, le PC portable XPS 15 profite des soldes sur le site de Dell.

Le modèle sélectionné est doté d'un écran de 15" avec une définition de 1920 x 1200 pixels et une luminosité de 500 cd/m². Il intègre le processeur Intel Core i7-11800H avec 16 Go de RAM et 512 Go d'espace de stockage. On profite aussi de la carte graphique Nvidia GeForce RTX 3050 Ti.

On note la présence de trois ports USB, d'un DisplayPort, d'une prise Jack et d'un port Ethernet. Le PC est d'ailleurs compatible avec le WiFi 6 ou encore le Bluetooth. Pour finir, Windows 11 est préinstallé.

Sur le site de Dell, le PC portable XPS 15 est au prix réduit de 1749 € au lieu de 2199 €.



Voici notre sélection du jour :

Smartphone

PC portable

Montre connectée

Accessoire PC

Souris

Clavier

Casque





D'autres bons plans sont disponibles sur notre site comme l'Apple Watch Series 6, baisse de prix pour la montre connectée à la pomme accompagnée de notre sélection ou encore AliExpress qui casse les prix avec le Redmi 9A à 74€, Xiaomi Pad 5 256Go à 359€, OnePlus 9 Pro...