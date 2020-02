Alphabet : Wall Street boude la croissance du chiffre d'affaires

En début d'année et suite à la nomination de Sundar Pichai à la tête du groupe, la valorisation boursière d'Alphabet (maison-mère de Google) a franchi la barre des 1000 milliards de dollars. C'est toujours le cas, même si les résultats du quatrième trimestre ont été fraîchement accueillis à Wall Street.

Après la publication de ses derniers résultats trimestriels, l'action d'Alphabet a chuté de plus de 4 % dans les échanges après-Bourse. Le groupe a fait état d'un chiffre d'affaires de 46,1 milliards de dollars (+17% sur un an), inférieur aux attentes des analystes.

Pour son exercice 2019, Alphabet enregistre un chiffre d'affaires de 162 milliards de dollars en hausse de 18 % sur un an. Pour autant et bien que notable, la croissance marque le pas en étant sous le seuil des 20 %. Une première depuis la création d'Alphabet en 2015.

Avec les résultats du quatrième trimestre, Sundar Pichai (patron d'Alphabet et Google) souligne des résultats solides portés par le Search, YouTube et Google Cloud, mais avec une baisse des revenus dans le hardware. Pas plus de détails, mais les ventes de smartphones Pixel - Pixel 4 et Pixel 4 XL - n'ont sans doute pas été à la hauteur des espérances de Google pour les fêtes de fin d'année.

Reste que le bénéfice net trimestriel du groupe est de 10,7 milliards de dollars (+19 % sur un an). Sur l'exercice 2019, le bénéfice net d'Alphabet est de 34,3 milliards de dollars, en progression de 12 %.