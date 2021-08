Xiaomi Redmi 9A : le smartphone au petit prix de 67 €, accompagné d'autres SUPER bons plans

Aujourd’hui, le Xiaomi Redmi 9A est mis en avant sur le site d’AliExpress avec une belle promotion. Le smartphone propose un affichage LCD de 6,53 pouces au ratio 20:9 et en résolution HD+.

Il exploite un processeur Helio G25 de MediaTek, épaulé par 2 Go de RAM et 32 Go de mémoire de stockage. Il est aussi tout à fait possible d’ajouter une carte microSD.

Sur l’arrière du Redmi 9A, on observe un capteur photo simple de 13 mégapixels avec son flash et sur le devant, dans une encoche en forme de goutte d’eau, on y trouve un autre capteur de 5 MP.

Le smartphone dispose d’une très bonne batterie de 5000 mAh lui assurant une forte autonomie de plus de 18 h. Il héberge le système d’exploitation Android 10 avec la surcouche MIUI 11.

Le smartphone Redmi 9A est proposé aujourd’hui à 67 € au lieu de 100 € avec le code SDFRD13. Il faudra ajouter 5 € pour les frais de livraison.



