L’iPad Pro 11" est une tablette tactile avec de très jolies finitions. Sa dalle occupe 83 % de la façade et permet d’afficher une définition de 1668 x 2388 px avec un taux de rafraichissement de 120 Hz.

Elle est équipée d’un processeur Apple A12Z offrant de bonnes performances, accompagnées par un espace de stockage de 256 Go. Du côté de la photo, elle intègre à l’arrière un triple capteur photo avec pour module principal un grand-angle de 12 mp, un ultra grand-angle de 10 mp et un module LiDAR pour la réalité augmentée et la profondeur de champ. Sur l’avant, on observe un capteur de 7 mp.

La tablette intègre une batterie de 28,65 Wh permettant une autonomie maximale de 10 h. Elle mettra environ 2h30 pour être rechargée totalement.

L’iPad Pro 11" est actuellement au prix réduit de 750 € au lieu de 1030 € avec le code AFFAIRE20 sur le site de Cdiscount.

Mais ce n’est pas tout, Cdiscount lance une offre de -25 € dès 299 € d’achat pour les membres Cdiscount à volonté avec le code 25EUROSCDAV.





