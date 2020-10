Les nouvelles enceintes connectées Amazon Echo et Echo Dot disponibles aujourd'hui

Amazon propose enfin sur son site ses nouvelles enceintes connectées Amazon Echo et Amazon Echo Dot de 4e génération avec un nouveau design sphérique.

Amazon avait dévoilé le mois dernier ses nouvelles enceintes connectées Echo avec assistante vocale Alexa, avec une 4ème génération pour les Echo, Echo Dot et Echo Dot avec horloge et à la clé un design modifié de forme sphérique. Elles sont depuis aujourd'hui disponibles chez Amazon avec l'Echo de 4e génération à 99,99 €, l'Echo Dot de 4e génération à 59,99 € et à 69,99 € pour Echo Dot de 4e génération avec horloge.

Pour rappel, ce design sphérique a été créé afin d'optimiser la qualité audio. Cette nouvelle version d'Echo dispose toujours d'un woofer de 3 pouces mais avec désormais deux tweeters de 0,8 pouce au lieu d'un seul, et avec support du Dolby.

Le nouvel Echo intègre également un hub connecté pour les appareils du foyer, avec prise en charge de Zigbee et du mode Bluetooth Low Energy, ainsi que Amazon Sidewalk. La nouvelle puce AZ1 Neural Edge permet maintenant un traitement en local de l'audio et non dans le cloud.

Le même design sphérique est proposé pour les Echo Dot et Echo Dot avec horloge de 4eme génération, mais avec une qualité sonore moindre et un haut-parleur de 1,6 pouce.

L'enceinte connectée Echo de 4e génération est disponible chez Amazon au prix de 99,99 €, l'Echo Dot de 4e génération est à 59,99 € tandis que l'Echo Dot de 4e génération avec horloge est à 69,99 €.