Amazon : la fermeture des sites en France prolongée

Amazon fait appel de la décision du tribunal de Nanterre et prolonge le fermeture de ses sites en France au moins jusqu'au 22 avril.

Les opérations dans les centres de distribution d'Amazon en France sont suspendues au moins jusqu'au 22 avril (Reuters). Pour le moment, c'est une prolongation de deux jours par rapport à l'annonce initiale qui évoquait une fermeture des sites en France du 16 au 20 avril.

Cette suspension temporaire fait suite à la décision du tribunal de Nanterre en date du 14 avril pour laquelle Amazon fait appel. L'appel du groupe sera entendu le 21 avril.

Pour mémoire, la décision de justice impose à Amazon France de restreindre l'activité de ses entrepôts aux seules activités de réception, préparation et expédition de produits alimentaires, d'hygiène et médicaux, le temps d'évaluer les mesures de sécurité pour la protection des employés en période de Covid-19.

Amazon est sous le coup d'un million d'euros d'amende par jour de retard et par infraction constatée. Le géant de l'e-commerce a préféré fermer ses six entrepôts en France et pour mener une évaluation des risques face au coronavirus.

Le tribunal judiciaire de Nanterre avait donné suite à une plainte de l'Union syndicale Solidaires, avec le soutien et l'association Les Amis de la Terre, pour " mise en danger de la vie d'autrui " avec le risque de contamination par le coronavirus.

Amazon conteste la décision de justice et met en avant la mise en place de dispositions sanitaires pour les employés de ses sites. En dépit de la fermeture des sites en France, les consommateurs peuvent toujours utiliser la plateforme en ligne et pour des stocks localisés en Europe.

" Nous continuerons de vous donner accès aux produits dont vous avez besoin grâce aux milliers d'entreprises indépendantes qui vendent sur Amazon.fr. Concrètement, vous pouvez continuer à commander et recevoir tous les articles affichés comme disponibles sur Amazon.fr. Les délais de livraison affichés sur le site sont ajustés ", ajoute Amazon.