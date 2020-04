Amazon France ne doit livrer que des produits essentiels !

Produits alimentaires, d'hygiène et médicaux. Sur décision de justice, Amazon France doit restreindre l'activité de ses entrepôts aux seules activités de réception, préparation et expéditions de tels produits dits essentiels en ces temps de Covid-19.

Le tribunal judiciaire de Nanterre a donné suite à une plainte de l'Union syndicale Solidaires, avec le soutien et l'association Les Amis de la Terre, pour " mise en danger de la vie d'autrui " avec le risque de contamination par le coronavirus. Amazon France Logistique doit mettre en œuvre les mesures ordonnées pour une durée d'un mois.

Le géant de l'e-commerce risque un million d'euros d'amende par jour de retard et par infraction constatée. Amazon a en outre été condamné à verser 4 800 € de dommages à l'Union syndicale Solidaires. Le groupe conteste la décision de justice et met en avant la mise en place de dispositions sanitaires pour les employés de ses sites avec la distribution de lingettes désinfectantes, gel hydroalcoolique et de masques.

Reste que pour le tribunal de Nanterre, " Amazon France Logistique a de façon évidente méconnu son obligation de sécurité et de prévention de la santé des salariés, ce qui constitue un trouble manifestement illicite. "

Le communiqué de Solidaires

AMAZON : Première victoire syndicale

L'Union syndicale Solidaires clame une première victoire. " Le tribunal judiciaire de Nanterre vient de nous donner grandement satisfaction. […] Le juge ordonne à Amazon de procéder à une évaluation des risques épidémiques, y compris les risques psycho-sociaux, en y associant véritablement les instances représentatives du personnel. "

" La décision enjoint également Amazon à limiter l'activité de ses six entrepôts, comme il le prétend d'ailleurs depuis des semaines, aux seules marchandises essentielles, à savoir l'alimentaire, l'hygiène et le médical. "

Rappelons qu'Amazon France avait alerté sur l'indisponibilité temporaire de certains produits et des délais de livraison allongés en donnant la priorité aux produits ménagers de base et d'hygiène. La décision de justice en France tombe alors qu'outre-Atlantique, Amazon a évoqué le retour de produits non essentiels plus tard dans la semaine.