Amazon Fire TV Stick à - 38%, clavier Microsoft Ergonomic Keyboard à -46 %, PC portable Asus F17 à - 35 %...

Commençons par le Fire TV Stick qui profite d'une très belle réduction chez Amazon.

Avec une puissance supérieure de 50 % par rapport au modèle 2019, ce dongle s'adresse aux téléviseurs Full HD. Il est fourni avec une nouvelle version de télécommande vocale Alexa et est accompagné de plus de boutons comme le guide TV qui fait son apparition ou les boutons dédiés pour Prime Video, Netflix, Disney+ et même Amazon Music.

Le dongle est équipé d'un processeur quadcore à 1,7 GHz, d'un chipset graphique IMG GE300, de 1 Go de RAM et de 8 Go d'espace de stockage. Il profite de la connectivité Wi-Fi 5 et Bluetooth 5.0. Le home cinéma est pris en charge avec la technologie Dolby Atmos.

Sur le site Amazon, le Fire TV Stick est au prix préférentiel de 25 € au lieu de 40 € avec la livraison gratuite.



Passons ensuite au clavier Microsoft Ergonomic Keyboard qui bénéficie d'une réduction de 46 %, toujours chez Amazon.

Son repose-poignet et la disposition des touches en dôme offrent un positionnement naturel et optimal de vos mains permettant de travailler de façon efficace dans les meilleures conditions. Le clavier est en azerty, il est confortable et moderne.

Il possède des touches de raccourcis d'accès direct à Office 365. On observe aussi une touche de raccourci Emoji. De plus, il est équipé d'un clavier numérique intégré.

Le clavier Microsoft Ergonomic Keyboard est au tarif réduit de 36 € au lieu de 66 € avec la livraison gratuite sur le site d'Amazon.



Finissons avec le PC portable gaming Asus F17-TUF766 qui voit son prix baissé de 600 € sur le site de la Fnac.

Le PC mesure 39,9 x 26,9 x 2x4 cm avec un écran de 17,3" offrant une définition maximale de 1920 x 1080 px et un taux de rafraichissement de 144 Hz. Au niveau de la connectique, on peut observer 1 port Ethernet, 1 port HDMI, 3 ports USB et une prise audio combo.

L'Asus F17 est soutenu par le processeur Intel Core i7 11800h cadencé entre 2,3 et 4,6 GHz et accompagné de 16 Go de RAM et de 512 Go en SSD. De plus, on peut profiter de la carte graphique Nvidia GeForce RTX 3050 avec 4 Go de mémoire dédiée. On termine avec la batterie qui est de 48Wh, offrant une belle autonomie.

Le PC portable gaming Asus F17-TUF766 est au prix exceptionnel de 1100 € au lieu de 1700 € avec la livraison gratuite sur le site de la Fnac.



