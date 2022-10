Amazon : les livraisons sentiront moins le carbone en Europe

Amazon va dépenser gros pour renforcer sa flotte de véhicules électriques de livraison en Europe et réduire son empreinte carbone.

Le géant de l'e-commerce Amazon s'est fixé de grands objectifs pour réduire son impact environnemental, ce qui n'est pas une mince affaire lorsqu'il s'agit de logistique et de livraison.

La firme a pris de fort engagements écologiques à la suite des Accords de Paris de la COP 21 de 2015. Ils ont été réunis sous la doctrine The Climate Pledge formulée en 2019 et qui doit permettre d'atteindre la neutralité carbone de l'entreprise d'ici 2040 afin de prendre sa part dans la lutte contre le réchauffement climatique.

Cela passe en partie par la réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre dans ses flottes de véhicules de livraison. Amazon avait lancé les hostilités en commandant 100 000 camions de livraison électriques au jeune constructeur Rivian (dans lequel le groupe a une participation).

Renforcer la présence des véhicules zéro émissions dans sa flotte

L'utilitaire Rivian en question a été présenté en 2020 avec les premières livraisons prévues cette année. Amazon pousse donc cet effort de long terme plus loin en annonçant un investissement de plus de 1 milliard d'euros sur les cinq prochaines années dans les camions et utilitaires électriques pour développer sa flotte européenne.

L'utilitaire électrique Rivian pour Amazon

Il doit permettre de passer de 3000 vans zéro émissions actuellement à plus de 10 000 d'ici 2025. Il s'agit essentiellement de véhicules destinés à la livraison "sur le dernier kilomètre".

Amazon compte également acquérir 1500 poids lourds électriques pour la logistique intermédiaire européenne, dont 300 en France. Le groupe a annoncé il y a quelques jours l'acquisition de semi-remorques électriques Volvo.

Créer des micro-dépôts en bout de chaîne logistique

En parallèle, la firme entend déployer des micro-entrepôts (ou "pôles de mobilité") dans les agglomérations pour faciliter les livraisons sur les dernières centaines de mètres, à pied ou en vélo-cargo, afin de réduire l'empreinte carbone à ce niveau.

Amazon est un champion de la logistique mais parvenir à réduire l'empreinte carbone fortement et rapidement est un défi de haute volée. Le faire avec 10 ans d'avance sur les objectifs internationaux est un casse-tête de plus à gérer.

Le groupe veut ainsi faire figure de bon élève et montrer la voie vers une moindre dépendance envers les énergies combustibles fossiles tout en encourageant d'autres secteurs "à redoubler d'efforts et à continuer d'innover" pour la lutte contre le changement climatique.