Amazon évoque le retour de produits non essentiels

D'ici la fin de la semaine, Amazon va augmenter les expéditions de produits non essentiels commercialisés par des vendeurs tiers. Une annonce qui concerne d'abord les États-Unis.

En pleine crise sanitaire du Covid-19, Amazon a alerté sur l'indisponibilité temporaire de certains produits et des délais de livraison allongés. La priorité est donnée aux produits ménagers de base et d'hygiène. Ceux dont " les clients ont le plus besoin. "

Les produits jugés essentiels sont les produits pour bébés, les articles ménagers et de santé, les produits de beauté et de soins personnels, les produits d'épicerie, les fournitures industrielles, scientifiques et pour animaux de compagnie.



Cette forme de hiérarchisation s'applique aux produits commandés directement auprès d'Amazon ou des vendeurs tiers qui passent par Amazon pour ses services de stockage et de livraison.

Amazon a indiqué hier que dans le courant de cette semaine, davantage de produits seront autorisés dans ses centres de traitement des commandes. " Les quantités seront limitées pour nous permettre de continuer à donner la priorité à certains produits et à protéger les employés, tout en veillant à ce que la plupart des partenaires commerciaux puissent expédier des marchandises dans nos installations. "

Le Wall Street Journal écrit de manière plus explicite que Amazon va commencer à autoriser les vendeurs tiers sur sa plateforme à reprendre l'expédition de produits dits non essentiels. Il n'est par contre pas clair si cette reprise qui concerne d'abord les États-Unis sera appliquée dans la foulée en Europe.

Aux États-Unis, le géant de l'e-commerce a l'intention de recruter 75 000 personnes en plus de 100 000 nouveaux postes annoncés en mars. " Nous avons augmenté de 2 dollars US le salaire horaire minimum pour les employés aux États-Unis, 2 dollars canadiens au Canada et 2 euros dans de nombreux pays de l'Union européenne. "