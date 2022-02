Amazon lance le Geek Store : une boutique dédiée au monde du jeu, de la BD, du DVD, etc...

Vous êtes à la recherche d'un magasin totalement geek? Amazon vient de créer une boutique spécialisée dans les jouets, jeux vidéo, vêtements et accessoires, etc.

Bien sûr, ce n'est pas la première boutique Geek à voir le jour, mais on salue le geste. Amazon vient de créer une boutique spéciale Geek.

Depuis quelques années, cet univers prend de l'ampleur, des salons se développent de plus en plus sur le monde du cosplay, du jeu vidéo ou même de la bande dessinée. L'univers Geek est immense et le réunir dans une boutique est une bonne idée.

Amazon l'a coupé en 6 catégories : jouets, jeux vidéo, vêtements et accessoires, livres et BD, CD et vinyles et DVD.



Nous avons sélectionné pour vous quelques bonnes affaires de chaque catégorie :

Jouets

Jeux videos

Vêtements et accessoires

Livres et BD

CD et vinyles

DVD





