Amazon rachète iRobot, spécialiste des robots aspirateurs Roomba

Le groupe d'e-commerce Amazon s'intéresse à de nombreux domaines dont la robotique, pour ses besoins propres (robots dans les entrepôts) ou pour le divertissement comme il avait tenté de le démontrer avec l'annonce du robot compagnon Astro en 2021.

La firme de Jeff Bezos vient de jeter son dévolu sur le spécialiste des robots aspirateurs iRobot, créateur de la célèbre gamme Roomba, pour 1,7 milliard de dollars.

L'entreprise, créée en 1990 par des spécialistes de la branche IA du MIT, Colin Angle, Rodney Brooks et Helen Greiner, a mis douze ans avant de lancer le premier robot aspirateur Roomba avant de faire croître les références et obtenir une reconnaissance internationale de la marque dans son domaine.

Des trois fondateurs, seul Colin Angle est resté et joue le rôle de CEO, position qu'il conservera dans la nouvelle structure avec Amazon pour laquelle il apporte son expertise dans le hardware et son système d'exploitation iRobot OS.

Un grand nom de la robotique domestique dans l'escarcelle

Des passerelles avaient déjà été créées ces dernières années entre les deux entreprises avec le support de l'assistant Alexa et l'utilisation des instances AWS.

Le site Techcrunch rappelle certains des propose du CEO disant voir dans les appareils domestiques connectés les extensions sensibles du robot domestique qui prendra de plus en plus le relais des humains dans l'entretien de la maison.

Sa vision porte ainsi sur une forme d'intelligence domestique capable de gérer les différents appareils en fonction du contexte, sans intervention humaine. Les robots Roomba n'ont ainsi pas cessé de gagner en fonctionnalités pour gérer de plus en plus de paramètres et de situations complexes.

Dans le même temps, il a fallu affronter la concurrence de nombreux fabricants de robots aspirateurs proposés à prix cassés, faisant pâlir son étoile, et l'obligeant à proposer d'autres idées, comme le robot laveur de piscine ou le robot tondeur de pelouse.

Il reste que l'approche ne peut qu'intéresser Amazon et ses ambitions d'être toujours plus présent dans le foyer par ses enceintes connectées, sonneries et caméras reliées en cloud, le tout pour constituer autant de portes d'entrées vers ses services.

L'acquisition doit encore recevoir les approbations des régulateurs, notamment concernant la gestion des données personnelles qui peut aller ici jusqu'à la cartographie 3D des intérieurs.

Pour Amazon, il s'agira maintenant de répliquer le succès du rachat de Kiva Systems, spécialiste de la robotique racheté en 2012 et qui a permis de créer les automates largement utilisés dans ses entrepôts, mais en l'appliquant cette fois au domaine grand public.

