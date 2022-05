Amazon Kindle : le format ePub bientôt supporté ?

Le format d'ebook ePub est utilisé par de nombreuses librairies en ligne mais il n'a jamais été supporté par la Kindle, la liseuse d'Amazon qui s'est peu à peu imposée sur le secteur.

L'absence de support du format ePub a régulièrement cristallisé la frustration des utilisateurs et des professionnels du secteur, ce refus étant vu comme une tentative d'Amazon pour s'accaparer le marché avec son format propriétaire.

Pour les utilisateurs de la liseuse Kindle, il n'y avait point de salut hors du portail de téléchargement d'ebooks Kindle Store du géant américain, les autres portails utilisant généralement le format ePub, à moins d'accepter de réaliser des manipulations pour adapter les formats avec des applications comme Calibre.

Cette transformation en format lisible sur la Kindle pourrait être simplifiée d'ici la fin de l'année. Le site Good E-Reader a repéré du changement dans la documentation. La fonction "Envoyer sur Kindle" pourra prochainement transformer un ebook au format ePub dans un format compatible avec la liseuse.

Rien n'est dit encore sur un véritable support de l'ePub sur Kindle ni si les éditeurs pourront proposer leurs ouvrages dans ce format pour le distribuer sur le Kindle Store mais c'est déjà un premier pas permettant une plus large ouverture d'un écosystème dans lequel Amazon a fait cavalier seul.

Dans le même temps, c'est le format .Mobi, hérité de Mobipocket (création française) et transformé en format .AZW après son rachat par Amazon, qui va être retiré des formats supportés par la liseuse. L'envoi de fichiers AZW vers la Kindle ne sera bientôt plus possible