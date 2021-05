Amazon Music HD disponible sans surcoût

Dans plusieurs pays comme la France, l'offre Amazon Music HD pour une qualité audio sans perte n'est plus avec surcoût.

Aux États-Unis, Canada, Royaume-Uni, ainsi qu'en Allemagne, Espagne, Italie et en France, Amazon annonce que tous les abonnements Amazon Music éligibles peuvent désormais profiter d'Amazon Music HD sans surcoût.

En somme, Amazon ne demandera plus de frais supplémentaires pour sa musique dans un format audio sans perte avec codec FLAC (Free Lossless Audio Codec). C'est ainsi un ticket d'entrée standard à 9,99 € par mois (14,99 € par mois pour l'offre famille).

Amazon souligne du streaming en qualité CD pour plus de 70 millions de titres avec codage sur 16 bits, fréquence d'échantillonnage de 44,1 kHz et jusqu'à 850 kbps, tandis que 7 millions de titres sont en Ultra HD avec codage sur 24 bits, fréquence d'échantillonnage de 192 kHz et bitrate moyen de 3 730 kbps.

L'annonce d'Amazon porte également sur l'accès à des titres remixés dans des formats audio 3D comme Dolby Atmos et Sony 360RA.

Difficile de ne pas voir dans l'initiative d'Amazon une réponse à Apple avec du sans surcoût pour la qualité audio lossless dans Apple Music et le support de l'audio spatialisé avec Dolby Atmos à partir du mois prochain.

La pression est d'ores et déjà mise sur le leader mondial du streaming de musique Spotify avec son offre Spotify HiFi à venir. Il sera désormais délicat de ne pas proposer du sans surcoût. C'est en outre un coup de canif pour d'autres offres déjà en place comme Deezer HiFi et avec Qobuz.